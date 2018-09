A Paris et en Ile-de-France, onze sites ouvrent pour la première fois leurs portes au public durant les Journées européennes du patrimoine le 15 et le 16 septembre 2018. Découvrez-les.

La 35e édition des Journées européennes du patrimoine à Paris et en Ile-de-France propose au public de découvrir plus de 1500 sites et édifices. L'Art du partage : c'est le thème retenu pour cette année 2018. Dans notre région, onze sites ouvrent pour la première fois au public les 15 et 16 septembre.

Première participation pour 11 sites à Paris et en Ile-de-France

Le siège de l’UNESCO

Place Fontenoy 75007 Paris - Visite libre, UNESCO Heritage Lab (sur inscription) Samedi et dimanche de 10h à 18h

Pour cette première, la Maison de l’UNESCO accueillera le public pour une visite libre. Des guides parlant plusieurs langues permettront aux public de découvrir des oeuvres installées dans les jardins Il y aura des démonstrations, des animations et des ateliers. Ils seront encadrés par une vingtaine de start-up, d’acteurs et d’experts qui travaillent à l’intersection des métiers de la culture et des nouvelles technologies. La Maison de l’UNESCO, inaugurée en novembre 1958, abrite une collection d’œuvres d’art uniques. Il y a des créations d'Alexander Calder, Erró, Alberto Giacometti, Joan Miró, Henry Moore, Pablo Picasso, Eduardo Chillida, Isamu Noguchi. A voir aussi : le jardin japonais.

Siège de l'UNESCO - Ignacio Marin

Christofle

Rue Royale 75008 Paris - Exposition et atelier de démonstrations Samedi et dimanche de 10h30 à 18h 01 55 27 99 00 - christofle.com

Christofle ouvrira quatre salons pour ces Journées. L’exposition qui sera présentée mettra côte à côte les créations actuelles et les documents patrimoniaux de Christofle. Elle permettra de découvrir le patrimoine de l’entreprise, conservée dans une réserve habituellement fermée au public. La rue Royale où est situé Christofle, est, depuis sa création au 18e siècle, l’une des rues de la capitale où le secteur du luxe est très présent. En passant, regardez le dessin des façades classées monuments historiques depuis 1949 et la décoration intérieure des salons du premier étage et l’escalier d’honneur qui sont eux-aussi classés au titre des monuments historiques.

La Colonie

Condé-sur-Vesgre (Yvelines) - Visite commentée (sur inscription : la-colonie.org/public/inscription-auxvisites-des-journees-du-patrimoine) Dimanche de 10h30 à 12h30 et de 15h à 17h

La Colonie est un "phalanstère", comprenez un lieu communautaire imaginé par le philosophe et économiste français Charles Fourier. Cette Colonie est située dans le massif forestier de Rambouillet. Elle est composée de plusieurs bâtiments et kiosques, répartis sur un domaine de 35 hectares, avec bois, étangs, pelouses et potager. Actuellement la Colonie fonctionne comme une résidence de weekend partagée entre 15 familles qui perpétuent quand même ce "vivre ensemble". Les responsabilités sont partagées, de nombreuses activités sont faites en commun, et les générations sont mélangées. Le public est invité à s'immerger dans dans l'histoire de ce phalanstère.

La Colonie, bâtiment principal - Alexandre Moatti

Les jardins familiaux de Versailles

Rue des Petits Bois 78000 Versailles - Visite libre Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

Ce jardin potager se compose de 80 parcelles, en plein cœur du quartier Bernard de Jussieu-Petits-Bois-Picardie, à Versailles. Ces jardins familiaux labellisés en 2014 "Jardin remarquable" ont été créés en 1906. À la fin du XIXe siècle, les familles ouvrières vivent dans une grande misère matérielle et morale. De nombreux philanthropes reconnaissent que le lopin de terre peut constituer un remède efficace à l’état sanitaire lamentable de ces familles, touchées en particulier par la tuberculose.

SciencesPo

Rue Saint-Guillaume 75007 Paris - Visite libre (sur inscription) Samedi de 10h à 18h

Pour la première fois, les visiteurs pourront découvrir, en toute liberté, les halls d’entrée, la bibliothèque, l’amphithéâtre Émile Boutmy et le jardin de SciencesPo. L'école a été fondée en 1872 mais c'est en 1879 qu'elle acquiert son site historique : l’hôtel particulier du 27 rue Saint-Guillaume. Au fil des années, les étudiants sont plus nombreux et d'autres hôtels, situés dans la même rue, sont achetés. Sa physionomie contemporaine et ses lieux emblématiques, "Péniche" et "amphithéâtre Émile Boutmy", père fondateur de l'école, datent des années 30.

SciencesPo © Maxppp - Christophe Petit Tesson

Maison Chloé

Rue de la Baume 75008 Paris- Visite commentée (sur inscription au 01 47 23 92 85) Samedi et dimanche de 10h30 à 11h30, de 11h30 à 12h30, de 13h à 14h, de 14h30 à 15h30, de 16h à 17h, de 17h à 18h, de 18h à 19h www.chloe.com

La Maison Chloé, située dans un hôtel particulier du début du XXe siècle a été fondée il y a 65 ans. Le public est invité à découvrir ses créations pour la première fois pendant ces journées du patrimoine. Elle va montrer ses collections de vêtements, croquis, photos et accessoires. Malheureusement les inscriptions sont terminées, tout a été bouclé en deux jours à la mi-août.

L'ambassade du Portugal

Rue de Noisiel 75116 Paris - Visite commentée (sur inscription) Samedi de 10h à 10h30, de 10h30 à 11h, de 11h à 11h30 et de 11h30 à 12h

La résidence de l’ambassadeur du Portugal à Paris est dans l'hôtel de Levy depuis 1936. Il ouvre exceptionnellement au public. Les visiteurs pourront parcourir les salons et les jardins de cet hôtel particulier parisien. Ils pourront voir ses collections de mobilier portugais et indo-européen, les tapisseries d’Aubusson et l’ensemble mobilier Jacob avec des sièges avec des motifs tirés des fables de La Fontaine. A voir aussi des porcelaines japonaises du XVIIe siècle, ainsi et un tableau du Palais Royal de Lisbonne avant le séisme et le tsunami de 1755, une oeuvre très rare.

Ambassade du Portugal - Pymouss

Maison Blanche-Hauteville

Rue d’Hauteville 75010 Paris - Visite commentée Samedi de 16h30 à 18h 01 40 22 12 69 - ch-maison-blanche.fr

L’hôpital de Maison Blanche, ouvert en 1900, accueille toujours des malades. Il doit son nom au lieu-dit sur lequel il a été construit. Cet asile a d'abord accueilli uniquement des femmes. Depuis de nombreux bâtiments et pavillons psychiatriques ont vu le jour. Cette ouverture pur les journées du patrimoine permettra de découvrir un superbe hôtel particulier qui abrite un lieu de soins en psychiatrie.

Résidence Elysée 2

Avenue de la Jonchère - La Celle-Saint-Cloud (Yvelines) - Visite commentée Samedi et dimanche de 11h à 12h, de 14h à 15h et de 16h à 17h 01 39 18 10 54 - www.elysee2.com

Dans les années 1960 sur un terrain boisé de 12 hectares, situé au sommet d’une colline dominant la Seine, Elysée 2 abrite environ 4 500 habitants dans 1450 logements. Le promoteur Robert Zellinger de Balkany découvre aux ÉtatsUnis le concept nouveau de grands centres commerciaux et l’importe en France. Il créera avec l’architecte Claude Balick de nombreuses résidences, Elysée 1 en 1961, Elysée 2 en 1963 et la plus grande copropriété d’ Europe, Parly 2, de 1968 à 1978. Elysée 2 se caractérise par l’originalité de sa gestion assurée en autogestion par le Conseil Syndical composé de 27 membres bénévoles et épaulé par 37 salariés sur le site.

Esmod (Ancienne Banque de France)

Avenue Jean Lolive - Pantin (Seine-Saint-Denis)- Visite libre Samedi de 13h à 18h30 et dimanche de 13h à 17h30 Visite commentée Samedi de 13h30 à 18h et dimanche de 13h30 à 17h Expositions Samedi de 13h à 19h et dimanche de 13h à 18h

La banque qui date de 1925 a été restructurée en 2017 pour accueillir l’école de mode ESMOD-ISEM. Pour ces Journées européennes du patrimoine, un parcours commenté en compagnie de l’architecte et d’historiens de l’architecture vont commenté un parcours et dévoiler les espaces de l'ancienne banque. Une exposition de photographies dévoilera les étapes de cette transformation. Elle sera présentée dans une ancienne salle des coffres gardée en l’état. Une seconde exposition sera dédiée à l’histoire de l’école ESMOD avec des présentations de robes d’époque et d' inventions exclusives pour permettre au public de découvrir la naissance du concept du prêt-à-porter. cette visite sera aussi l'occasion de découvrir les créations des étudiants de 3e et de 4e année et les nouveaux métiers de la mode.

Esmod - Esmod Paris

La Fabrique du métro

50 rue Ardoin - Saint Ouen (Seine-Saint-Denis) - Visite de la fabrique du métro, animations et balades urbaines Samedi de 14h à 20h www.societedugrandparis.fr/info/fabrique-du-metro-196

La Fabrique du métro, c'est l'outil créé pour le futur Grand paris express. Ingénieurs, architectes, étudiants et collaborateurs de la Société du Grand Paris y travaillent ensemble pour réaliser ce nouveau métro. Des espaces de gare reconstitués, dont une portion de quai de 25 mètres de long ainsi que des surfaces d’expositions seront présentées. Pour la première fois, lors des Journées européennes du patrimoine, le public partira à la découverte des coulisses du Grand Paris Express en participant à une visite de la gare grandeur nature du futur métro, aux ateliers scientifiques et créatifs, à des animations et expériences immersives ainsi qu’à des balades urbaines. Les enfants pourront aussi participer à un jeu-rallye,des animations, des constructions de maquettes et faire des expériences scientifiques.