les 13, 14 et 15 septembre...Luynes, c'est un peu l'Amérique !

3 jours made in USA et une 5ème édition haute en couleurs !

Luynes, France

Pour la 5ème fois, l'Amérique s'installe dans le parc des Varennes à Luynes.

Dès ce vendredi, c'est parti pour 3 jours de folie made in US,.. Amateurs de Far West, de country, de spectacles étonnants...89930 mètres carrés réservés aux curieux et aux amateurs du drapeau aux 50 étoiles, mais pas seulement !

Cette année encore les NARVALO BIKERS ont mis les petits plats dans les grands :

Des attractions et des animations de haut-vol, avec pour la première fois en France, venus tout droit du Portugal LES MOTARDS DE L'EXTRÊME Lufman Extrem FMX.

Vous êtes fan des vieilles voitures américaines ? Vous ne bouderez pas votre plaisir...

Visitez aussi le camp US ARMY ou offrez-vous une balade au pays des Indiens !

Le site du parc de Varennes

Une franche bonne humeur attend toute la famille durant ce week-end : danses, concerts, spectacles... Et bien sûr, la possiblilité de vous restaurer sur place et de déguster hot-dogs ou de bons hamburgers

Et si l'envie vous prend d'y passer 3 jours, vous pouvez profiter du camping-moto et du camping-car sur le site du parc de Varennes.

le 5ème FESTIVAL de Lyunes A L'ASSAUT de L'AMERIQUE, un grand bain dans l'histoire des USA !

http://www\.narvalosbikers\.com/