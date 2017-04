Les 13 Arches de Brive et les 7 Collines de Tulle se regroupent et deviennent une scène nationale

Le Ministère de la Culture indique, ce jeudi, qu'un directeur vient d'être nommé à la tête de ce nouvel établissement public de coopération culturelle. Les deux structures vont se regrouper en une qui vient d'obtenir le label de scène nationale.

Le projet était en cours depuis plusieurs années, il vient de connaître, ce jeudi, une étape décisive. Le Ministère de la Culture et de la Communication fait savoir que Nicolas Blanc, jusque là directeur des Scènes croisées de Lozère depuis 2010, vient d'être nommé directeur de la nouvelle structure culturelle qui va regrouper les Treize Arches, à Brive, et les Sept Collines, à Tulle. "Sur proposition unanime du jury et en plein accord avec Frédéric Soulier, maire de Brive-la-Gaillarde, et Bernard Combes, maire de Tulle, Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la Communication, donne son agrément à la nomination de Nicolas Blanc à la direction de l’établissement public de coopération culturelle en cours de constitution" explique le communiqué, qui précise une information importante : "la ministre confirme par ailleurs l’attribution du label « scène nationale » à ce nouvel établissement."

De scènes conventionnées à scène nationale

Les Sept Collines comme les Treize Arches étaient jusque là labellisés scènes conventionnées, et des collaborations existaient déjà entre les deux structures avec des accords de tarifs et de programmation. Mais à deux, on est plus fort, et ce mariage permet donc l'obtention du très convoité label de scène nationale. Il va notamment permettre d'obtenir des financements nouveaux de la part de l'Etat. "Le ministère de la Culture et de la Communication accompagne et soutient ainsi la démarche conjointe des maires de Brive-la-Gaillarde et de Tulle, portée par le Conseil départemental de Corrèze et le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine dont l’ambition est de développer la vie artistique et culturelle, de soutenir les artistes et d’engager ainsi une nouvelle dynamique sur le territoire corrézien" conclut le communiqué.