Les 2 000 Choristes : dix ans d’une aventure musicale et humaine exceptionnelle

Les 2 000 choristes fêtent leurs dix ans d’existence. Ces chanteurs amateurs accompagnés de deux orchestres seront sur la scène du Galaxie d’Amnéville aux côtés de Catherine Lara et Michael Gregorio. Les 25, 26 et 27 octobre 2019. Plongée dans les coulisses d’un spectacle unique en Europe.

Amnéville, France

C'est un projet un peu fou porté par le chef de chœur mosellan Jacky Locks : celui de réunir 2 000 choristes venus d'Alsace et de Lorraine sur une scène. Ils sont accompagnés d'un orchestre philharmonique et de quatre artistes de variété. La superproduction fête aujourd'hui ses 10 ans. Nous avons filmé les coulisses de la préparation du spectacle qui donnera lieu à trois concerts les 25, 26 et 27 octobre au Galaxie d’Amnéville au nord de Metz. Avant cela ils répètent ensemble à partir de ce dimanche 20 octobre dans la salle de spectacle.

Un spectacle unique tous les deux ans

Tous les deux ans, la superproduction séduit plus de 15 000 spectateurs pour un "show unique en Europe" aime à rappeler le chef de chœur, Jacky Looks. Il a monté ce pari artistique il y a dix ans en invitant toutes les chorales de Lorraine à ce défi hors norme. Les amateurs partagent la scène avec des artistes de renommée. Ils sont accompagnés par un orchestre philharmonique de 70 musiciens et d'un orchestre rythmique (basse, batterie, guitare et synthé).

La signature vocale des 2 000 choristes, c’est la variété des œuvres proposées avec différents styles qui s’enchaînent, du rock au classique avec cette année un hommage à Johnny Hallyday ou encore à Michel Legrand. En dix ans, Yannick Noah, Hélène Ségara, Bernard Lavilliers, Garou, Véronic Dicaire, Patrick Fiori, William Sheller, Laurent Voulzy, Christophe Willem, Bruno Pelletier, Slimane, I Muvrini, Michaël Miro ou encore Lilian Renaud ont partagé la scène avec les 2000 choristes.

Pour cette édition 2019, Amir, Catherine Lara, Michael Gregorio et Florent Mothe se succéderont scène.

Des choristes amateurs de tous horizons

Ces amateurs répètent pendant dix mois sous la houlette du chef de chœur mosellan Jacky Locks. Il leur envoie des enregistrements à travailler via internet. Puis chaque mois, le chef de chœur fait des répétitions sur site aux quatre coins de la Lorraine et de l’Alsace pour les aiguiller : de Nomexy, à Gandrange, en passant par Seichamps, Grosbliederstroff, Sélestat et Châtenois et même en région parisienne et Rhône-Alpes.

Dans les rangs des chanteurs, on retrouve des choristes confirmés mais aussi des amateurs qui ne savent pas lire les notes mais travaillent quotidiennement leurs morceaux. Tous parlent d'une expérience unique.

On répète partout, dans la voiture ou sous la douche - Michel, choriste

Michel qui habite Corny-sur-Moselle est enthousiaste. "On a 24 chants à mémoriser. C'est un travail non-stop de 10 mois. On chante en voiture, on chante sous la douche, on chante à la maison. Çà devient notre quotidien". Il ne regrette qu'une chose : ne pas avoir commencé avant.

Mireille, choriste de Lessy, qui est de l'aventure depuis le début, il y a 10 ans est fébrile à l'heure de la première répétition générale à Amnéville. "C'est magnifique d'être à 2000 sur une scène. Il y a des chants qui nous font remonter des frissons. A chaque fois, je dis que je vais m'arrêter, et finalement, je reviens car je ne peux pas m'en empêcher".

Une nouvelle aventure à chaque fois

Si 70% des choristes reviennent d'une édition sur l'autre, 30% sont des nouveaux. C'est cette alchimie qui se fait explique le chef de chœur Jacky Locks. Pour lui, c'est aussi ce qui fait que chaque édition est une nouvelle aventure, avec de nouveaux chants et de nouvelles personnes : "A chaque fois, on repart à zéro".

Lui retient le gros travail personnel et l'engagement de chacun. "Moi les amateurs, ça me plait bien, car il y a cette passion". Il aime aussi le lien social et les rencontres qui se tissent.

Jacky Locks ne se lasse pas : "C'est un mélange de sérieux, de concentration et de plaisir. Mais au final, il faut qu'ils s'éclatent sur scène".