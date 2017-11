Les 2.000 billets pour la soirée de Miss France à Châteauroux vendus en 4 heures !

Les 2.000 places en vente pour l'élection de Miss France 2018 à Châteauroux, dans un mois, se sont vendues en une demi-journée. À l'office de tourisme de Châteauroux, les premiers acheteurs sont arrivés à 4h du matin.

La billetterie pour l'élection de Miss France à Châteauroux n'aura été ouverte que quelques heures ! La soirée, retransmise sur TF1 et présentée par Jean-Pierre Foucault, se déroulera le 16 décembre au Mach 36 de Déols, près de Châteauroux.

L'office de tourisme a vendu les dernières places à 14h10. © Radio France - Adèle Bossard

Il y avait 2.000 places disponibles, à 70 euros, dont 742 à l'office de tourisme de Châteauroux. La billetterie a ouvert à 10 heures ce vendredi, mais les fans sont arrivés bien plus tôt.

La file d'attente s'allonge pour obtenir sa place pour @MissFrance au Mach36... ouverture de la billetterie dans 30min !! #Chateauroux@BerryProvincepic.twitter.com/VUQqSX4nBb — France Bleu Berry (@FB_Berry) November 17, 2017

La toute première, Amélie, est arrivée avec son compagnon à 4 heures. Puis à 4h30, c'est Isabelle qui s'est installée devant les grilles de l'office de tourisme, par 2 degrés... :

Ils étaient déjà une vingtaine à 7 heures, pour une ouverture des portes... à 10 heures. Copier

Café offert pour les courageux qui patientent dans le froid... c'est assuré, chacun aura sa place pour @MissFrance au Mach36 dans 1 mois ! pic.twitter.com/KxhyIwmMOI — France Bleu Berry (@FB_Berry) November 17, 2017

Les 742 places de l'office de tourisme sont parties en 4 heures. La dernière a été vendue vers 14h10. Sur internet, le reste des places disponibles, plus de 1000, a été vendu en une demi-heure seulement !

Ed Sheeran, Jean-Paul Gauthier, Iris Mittenaere et Nolwenn Leroy annoncés

Parmi les invités annoncés pour cette élection de Miss France 2018 : le chanteur à succès Ed Sheeran, et dans le jury : Jean-Paul Gauthier, Iris Mittenaere - Miss France et Miss Univers 2016 - et la chanteuse Nolwenn Leroy.