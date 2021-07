Les 24h motonautiques de Rouen reportées à 2022, l'organisateur s'explique

Cela a été confirmé ce lundi : annoncée pour les 1er, 2 et 3 octobre prochains, l'édition 2021 des 24h motonautiques de Rouen est finalement reportée au printemps 2022. "À cause du variant delta du coronavirus, on rentre dans une phase compliquée. On attend ce que va décider le gouvernement, mais si on commence à nous parler de pass sanitaire...", explique Gilles Guignard, le nouveau président du Rouen Yacht Club, organisateur historique de l'évènement.

Des difficultés liées au pass sanitaire et aux sponsors

"On peut mettre des gens aux entrées du parc à bateaux pour contrôler, mais pas tout autour du circuit. Et vis-à-vis de nos bénévoles, il est compliqué aussi d'imposer à des gens de se faire vacciner ou de faire un test PCR payant s'ils viennent ensuite bénévolement", poursuit Gilles Guignard. En 2020, la course avait également été annulée à cause du coronavirus.

Mais ce report a également des raisons financières. L'organisation de l'évènement, qui se tient à Rouen depuis 1963, a pris du retard et l'incertitude liée à la pandémie n'arrange rien. "Certains sponsors nous disent qu'un évènement comme celui-ci serait plus d'actualité en 2022", explique encore l'organisateur.

Des pistes pour limiter l'empreinte carbone

Pour se donner du temps et de la visibilité, le Rouen Yacht Club a donc déposé une demande pour organiser la compétition les 30 avril et 1er mai 2022. Mais quelle sera l'attitude de la Mairie de Rouen ? En février dernier, le sujet a fait polémique, les élus écologistes demandant que la course d'engins motorisés sur la Seine soit tout bonnement annulée.

Finalement, la municipalité a demandé aux organisateurs de trouver des mesures pour réduire l'empreinte carbone de la compétition d'endurance, et d'imaginer des moyens pour impliquer plus largement le grand public dans la discipline motonautique.

"En 2021, on devait avoir une limitation de la consommation de carburant, aux équipes ensuite de trouver des moyens pour faire des économies. Nous nous engageons à ce qu'il y ait la même approche en 2022", explique Gilles Guignard, qui cite aussi comme pistes l'utilisation de moteurs qui fonctionnent à l'hydrogène ou avec des carburants "propres".

En apportant ces gages, les organisateurs espèrent obtenir, à défaut d'un soutien financier, un soutien a minima logistique de la part de la Mairie.