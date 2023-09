Les 24h motos de retour du 18 au 21 avril 2024 au Mans

La 47éme édition des 24h moto se tiendra du 18 au 21 avril 2024 sur le circuit Bugatti au Mans. La billetterie ouvrira fin octobre.

Dans un communiqué, l'Automobile Club de l'Ouest (ACO) souligne la très bonne affluence de la dernière édition, qui a réuni 77 200 spectateurs, un record depuis 2011. C'est le premier évènement "type 24 Heures" de la saison, sur le circuit, suivent ensuite les 24 Heures voiture, roller, vélo, ou encore camion pour clôturer l'année..

Des mesures pour le bruit

Lors de la dernière édition, les nuisances sonores aux abords du circuit avaient été très importantes, beaucoup de riverains s'étaient plaints, notamment des ruptures en continu toute la nuit en provenance des campings, ces bruits de pots d'échappement trafiqués qui dépassent les 100 décibels.

Pour cette 47e édition, l'Automobile Club de l'Ouest a donc décidé de prendre des mesures : "plusieurs mesures majeures seront dévoilées prochainement afin d’assurer plus de sécurité et de tranquillité pour tous. L’ACO souhaite rendre accessible au plus grand nombre cet événement incontournable, notamment dans les aires d’accueil, et a travaillé ces derniers mois sur des actions concrètes qui seront mises en œuvre en avril prochain."