Les 25° Turbulentes de Vieux Condé se préparent déjà et avec les habitants

Plume c'est une petite fille, mais aussi une marionnette géante en osier de 7 mètres, et sa cabane est menacée, les oiseaux l'ont déjà désertée "annonçant la catastrophe", comme une sorte de métaphore de notre monde cabossé de partout. Alors l'idée de Benoit Mousserion, le directeur artistique, c'est que tout le monde aide Plume à sauver sa cabane.

Jusqu'en mai, il propose donc aux habitants de participer à cette grande aventure, au travers plusieurs ateliers. Cette semaine c'est fabrication d'éléments de décor, des totems d'oiseaux en osier, mais aussi ce qu'il appelle des résurgences, 7 petites cabanes qui vont danser le jour J et qui commencent à prendre forme.

Des habitants qui seront aussi invités à préparer chez eux grâce à des tutos des coiffes d'esprit d'oiseaux, à apprendre aussi une formule magique et un pas de danse pour participer à la marche finale de Plume le soir du 7 mai aux Turbulentes, après 24h de spectacle, "une énorme aventure" assure le directeur artistique*.*

Des dizaines d'habitants du territoire participent à l'aventure

Les retraitées de l'association Créations et loisirs d'Odomez ont lancé un atelier origami © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Un sacré défi qui a déjà trouvé son public, scolaires, centres sociaux, IME, particuliers qui se succèdent aux ateliers. Les filles de l'association Créations et loisirs d'Odomez ont d'ailleurs troqué le QG de leur village pour le Boulon comme Evelyne et Liliane qui fabriquent des grues et autres mouettes en origami. "Ça me permet de m'évader, de rencontrer d'autres personnes, ça fait du bien au moral""assure Evelyne.

"C'est une belle ouverture d'esprit" explique Liliane qui découvre la technique de l'origami "on évacue le stress aussi en même temps".

"On a l'habitude souvent d'être spectateur, là on est dedans on est heureux !"

Bernard et Pascale sont en train d'assembler la tête d'un des fameux totem, ravis de participer à cette expérience. Bernard a des étoiles plein les yeux quand il parle de cette aventure, rappelant que les Turbulentes ont une "résonance régionale, voir nationale, c'est merveilleux de participer à un projet comme ça, on va donner tout ce qu'on peut donner !".

Pascale et Bernard au taquet pour participer à l'aventure jusqu'aux Turbulentes pour retrouver les oiseaux de Plume © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Le retraité de Crespin touché aussi par l'histoire de Plume, " ça sera un final d'espoir, de respect de la nature, de respect de l'humain, c'est merveilleux !".

Ce spectacle hors norme, poétique et participatif est à découvrir aux Turbulentes de Vieux Condé qui ont lieu du 5 au 7 mai, et si vous voulez participer cette semaine c'est jusqu'à dimanche au Boulon l'après-midi à partir de 15h.