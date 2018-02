Laval, France

Vitalic, Roméo Elvis, Juliette Armanet, Clap Your Hands Say Yeah, Rone, Russian Circles, Hyphen Hyphen, Dominique A, Moha La Squale, HMLTD, The Legendary Tigerman, Molecule, Biffty and DJ Weedim, Tshegue, La Mverte, Chaton, Maestro, France, Moaning, 10Lec6 ou encore Lonepsi. Voilà les noms des artistes qui vont se produire sur les scènes du festival des 3F du 25 au 27 mai prochain. Il y a aussi le kidztival pour les petits et les arts de la rue avec cette année une carte blanche au comédien Patrick Sueur.

Les pass pour les 3F sont en vente sur le site www.les3elephants.com, avec en ce moment l'offre "avant-première" : 29 euros pour une journée, 45 euros pour le week-end.

France Bleu Mayenne, radio partenaire du festival, on vous fera vivre l'événement sur notre antenne.