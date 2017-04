Les 3 idées reçues : sur la cinémathèque de Bourgogne

La cinémathèque de Bourgogne va-t-elle disparaître ? Ses responsables le craignent. Ils doivent quitter en urgence le local qu'ils occupent et trouver une autre place aux 17.000 films d'archives et 70.000 documents non-film.

La cinémathèque de Bourgogne est clairement menacée. Les responsables de l'association qui la gère se battent pour sauver les 17.000 films d'archives et les 70.000 documents papier mais ils n'ont plus assez de subventions pour rester dans les locaux du Crous où ils sont en ce moment sur le campus de l'université de Dijon. Pour trouver un peu de soutien et un peu d'argent, la cinémathèque organise une braderie jusqu'à dimanche. Tous les films en double sont à vendre.

Nicolas Petiot, le secrétaire général de l'association de la cinémathèque

Un lieu de stockage mais aussi un lieu de projection

"Actuellement le bar restaurant Le Cornemuse, dans le Morvan nous permet généreusement de stocker une partie de nos collections mais il faut beaucoup plus d'espace, il faut penser à la bibliothèque de la structure et aux équipes administratives de la cinémathèque. Pour le stockage et les actions pédagogique c'est parfait mais nous restons convaincus que Dijon, en tant que capitale régionale reste un lieu où les écrans de la cinémathèque pourrait se déployer. Certaines archives régionales sont numérisées mais il faut aussi pouvoir montrer nos archives. On voudrait un écran pour projeter ces films."

"Les finances sont ce qu'elles sont" répond la ville de Dijon

"Nous avons beaucoup aidé la cinémathèque, répond pourtant Christine Martin, adjointe en charge de la culture à la mairie de Dijon. Et notamment à sortir d'une impasse financière il y a quelques années. Nous avons ensuite poursuivi sur un rythme plus modeste car les finances sont ce qu'elles sont en matière de subventions. Mais nous avons toujours essayer, modestement, de soutenir financièrement la cinémathèque de Bourgogne. Elle a besoin d'un lieu ressource pour conserver ses archives et les montrer mais dans le patrimoine dijonnais actuel nous avons déjà du mal à trouver des mètres carrés pour l'école supérieure de musique, le centre départemental chorégraphique de danse et nous ne disposons pas d'un lieu qui permettrait de faire de la conservation et de la projection et valorisation."

"Ensuite, continue l'élue, c'est le Crous qui cesse le prêt de ses locaux à l'association, deuxièmement je pense qu'il faut se tourner vers les tutelles appropriées, celle qui pourraient évaluer ces fonds avec des autorités compétentes. La DRAC, direction régionale des affaires culturelles est là pour ça par exemple. La région aussi peut être un pivot de la cinémathèque."

3 idées reçues sur la cinémathèque avec Nicolas Petiot

Ca ne sert à rien de garder des vieilleries pareil !

FAUX - "Il faut tout conserver. Notre mission est de sauvegarder le patrimoine local commun et de le diffuser. Aujorud'hui malheureusement, nos ressources sont devenues trop limitées pour continuer ces activités."

En temps de crise, il y a d'autres priorités que la culture et le patrimoine pour dépenser l'argent public.

FAUX - "Jusqu'ici nous avions une maigre subvention de la région et de l'université de Bourgogne et nous pouvions compter sur nos adhérents. Aujourd'hui cette subvention publique à disparue et nous devons trouver des locaux et une salle pour diffuser les documents en notre possession."

Tout le monde s'en fiche du patrimoine et de la culture

Faux - "Beaucoup de gens qui prennent en compte que le cinéma doit être conservé. Et d'ailleurs on tient à remercier énormement nos bénévoles et nos adhérents puisqu'aujourd'hui c'est grâce à eux qu'on respire toujours."

Participer à la braderie : De mercredi 05 avril à dimanche 09 avril, à la Ferronnerie, rue Auguste Comte (quartier des Antiquaires).