Les 30 ans des Vieilles Charrues : d’une kermesse au bord de l’eau à l’un des plus grands festivals d’Europe

Depuis 30 ans, les Vieilles Charrues font vibrer la Bretagne de l'intérieur, devenant l'un des plus gros festivals d'Europe. Retour en images sur les origines de ce festival, qui au départ ne devait être qu'une "petite fête entre potes" pour célébrer la fin de l'année scolaire.

C’est en 1992, dans un champ, au bord de l’eau, à Landeleau, près de Carhaix, en plein centre du Finistère, que sont nées les Vieilles Charrues. À cette époque, on ne parle pas encore de festival. Il s’agit plutôt d’une kermesse organisée par une bande de potes qui voulaient faire la fête à la fin de l’année scolaire. Au programme, musique et grillades. Et pour ce premier rendez-vous, ils sont environ 500, des copains à être venus pour s’amuser. L’année suivante, la brochette de copains décide de remettre le couvert mais cette fois-ci, ils voient grand. Ils décident d’ouvrir leur rendez-vous festif au public. La moisson est bonne. Plus de 2.000 personnes font la foire.

Un an plus tard, le nom "festival des Vieilles Charrues" apparaît sur les affiches. Des groupes locaux se produisent pour la première fois, comme Dolly & Co ou les Satellites. Mais à l’époque, c’est la désertification du centre Bretagne qui fait la Une des journaux. Alors, avec humour, cette bande de copains décide de transformer le site en désert avec du sable et des dromadaires. 5.000 festivaliers investissent les lieux.

Des dromadaires en Centre Bretagne en 1994 © Maxppp - Le Télégramme

Plus de 50.000 festivaliers par jour

Mais très vite le site devient un peu petit. Alors pour des raisons de sécurité notamment il faut penser à trouver plus grand. C’est d’abord dans le centre ville de Carhaix, à 15km de là, que le festival est organisé, avec un premier gros coup, James Brown en concert.

Pour l’édition de 1998, il faut encore déménager. Cette fois, le festival laboure un nouvel espace, dans les champs de Kerampuilh, un lieu arboré et verdoyant à la périphérie de la ville. Taille du site aujourd’hui à 104.000 m², ce qui représente quinze terrains de football. C’est là que désormais se tient le festival chaque année. Ils sont plus de 50.000 festivaliers chaque jour.

Iggy Pop sur la scène des Vieilles Charrues en 2019 © AFP - Loïc Venance

Avec les groupes locaux, des artistes nationaux et internationaux se produisent aux Vieilles Charrues : les Blues Brothers, Jane Birkin, Claude Nougaro, les Simples Minds, le groupe breton Ar Re Yaouank, Iggy Pop, Supertramp, Bruce Springsteen, Charles Aznavour, Johnny Hallyday, Muse, Peter Gabriel...

1.300 groupes sur la scène

Le Festival des Vieilles Charrues c’est donc un mélange de hard-rock, du rap, de la techno, de variétés françaises et internationales, des musiques du monde et bretonne bien sûr. Les Vieilles Charrues c'est aussi beaucoup de surprises, comme en 2009 avec les Frères Morvan et les Tambours du Bronx (Groupe de percussions urbaines français originaire de la Nièvre).

En trente ans, près de 1.300 groupes sont montés sur les scènes du festival. Les Vieilles Charrues se tiennent tous les ans au mois de juillet.

18 millions d'euros de retombées économiques

En 2019, une étude économique a été réalisée pour connaître les retombées économiques. Le festival finistérien engrange 18 millions d'euros de retombées économiques. Ce chiffre correspond à l’ensemble des dépenses réalisées sur le territoire, aussi bien par les festivaliers que par l’organisateur (2 M€ dépensés auprès des fournisseurs locaux). Le festival vit environ à 80 % grâce aux festivaliers et le reste grâce aux mécènes et divers partenaires.

Toujours en 2019, les festivaliers ont dépensé 16 M€ au festival et dans les commerces de Carhaix et des alentours. Cette même année, les Vieilles Charrues ont employé plus de 700 personnes. Une centaine d’associations, plus de 7.000 bénévoles mettent la main à la pâte pour que ce festival 100% associatif puisse rayonner.

Des drones dans le ciel des Vieilles Charrues

Après deux années perturbées par la crise sanitaire, le festival fait donc un retour en fanfare avec comme têtes d'affiche Midnight Oil, Stromae, Angèle, Clara Luciani, Orelsan ou les Têtes raides. Et pour marquer les esprits pour ses 30 ans, tous les soirs, 400 drones s’élèveront dans le ciel de Kerampuilh, le site des Vieilles Charrues. Un show de 12 minutes, des jeux de lumière et une bande-son clin d'œil aux plus grands moments du festival. Un spectacle imaginé par la société bordelaise Dronisos, spécialisée dans la création de spectacles de drone autonomes.