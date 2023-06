Les 30 ans du Zénith de Caen célébrés avec un concert de Yannick Noah

L'inauguration date du 19 juin 1993, Jacques Dutronc est le premier à se produire sur la scène caennaise. L'ancien directeur de la salle, Serge Langeois, se souvient : "l'enceinte est pleine à craquer, c'est un moment important. Les gens ne pensaient pas qu'il y aurait un Zénith à Caen. Jean-Marie Girault, le maire de l'époque, avait décidé de le faire construire, contre une partie des élus qui n'en voyaient pas l'importance. Ce jour-là, Jacques Dutronc était très heureux de l'accueil. Quand il a fumé son cigare, il a déclenché l'alarme incendie. Pour le concert inaugural, ça la foutait mal !"

Johnny s'est produit 17 fois à Caen

Jacques Dutronc ne reviendra qu'une fois dans la salle caennaise (son retour récent prévu avec son fils Thomas ayant finalement été annulé). Le champion reste "le boss", Johnny Hallyday, qui s'y est produit à 17 reprises ! Il a notamment lancé sa tournée "Plus près de vous" le 27 octobre 2003, avant de revenir pour deux étapes supplémentaires en décembre de la même année. Un nombre de concerts que s'apprête à égaler Michel Sardou avec deux dates prévues cette année et en 2024.

Johnny Hallyday - Allumer Le Feu (Clip Officiel Remasterisé)

Un concert à 15 euros "pour pouvoir faire la fête tous ensemble"

Derrière, on trouve Eddy Mitchell (13), Florent Pagny (12) suivis de Soprano et Yannick Noah (11 chacun), le parrain de ce trentième anniversaire, pour un concert au prix unique de 15 euros. "L'équipe du Zénith a voulu rendre hommage au public, et le remercier de sa fidélité, en lui offrant un spectacle à un tarif exceptionnel, qui permet à tous de venir (...) en famille et entre amis", indique la direction de la salle dans un communiqué. "Un artiste solaire, qui nous rend heureux et nous a accompagnés jusqu'à présent" , complète la directrice du Zénith de Caen, Sylvie Duchesne, heureuse de proposer un tel concert pour "pouvoir faire la fête tous ensemble" grâce à un prix accessible. Deux groupes caennais assureront les premières parties : Rue de Montréal (pop folk) et Kalma (world music). Le concert a lieu ce dimanche 4 juin à 18h30. Ouverture des portes à 17 heures.

Yannick Noah - Un pas de côté (Clip officiel)

Quant à Orelsan, il affiche déjà huit Zénith caennais à son compteur ! Gageons qu'il fera monter le compteur très haut dans les années à venir.