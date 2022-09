Les 30 qui font bouger la culture à Grenoble : une sélection Le Dauphiné Libéré / France Bleu / Les Mondaines

Le Dauphiné Libéré, le blog Les Mondaines et France Bleu Isère ont rassemblé une sélection de trente personnalités qui font bouger la culture à Grenoble. Sélection forcément subjective... And the winner is...

Qui sont les acteurs les plus remarquables de la culture à Grenoble ? Le Dauphiné Libéré, le blog Les Mondaines et France Bleu Isère vous proposent leur sélection des trente personnes (personnages ?) dont l'activité, l'activisme, l'action culturelle en général font le plus "bouger" Grenoble.

Sur quels critères les départager ?

Pour ce palmarès, le jury a étudié de près plusieurs critères : les actions culturelles de la personnalité sur le territoire, l’importance du public qu'elle réunit tant en nombre qu’en diversité, le bénéfice de la notoriété de la personnalité pour le territoire.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le podium : Rémi Perrier, Yoann Bourgeois, Petite Poissone

Rémi Perrier, sur France Bleu Isère en 2020 © Radio France - France Bleu Isère

1. Rémi Perrier, organisateur de spectacle

De Lyon à Chambéry, de Clermont-Ferrand à Albertville, avec Grenoble comme centre de gravité, Rémi Perrier et son équipe organisent des spectacles, festivals et concerts depuis 1984. Pas épargné par la crise du Covid, sa structure reste l'une de celles qui rassemblent le plus de spectateurs de tous horizons dans des domaines très variés. Bravo !

2. Yoann Bourgeois, metteur en scène et chorégraphe. Ici l'un de ses plus récents travaux.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

3. Petite Poissone, une graphiste et street-artist grenobloise dont le travail est à retrouver ici.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

"Petite Poissone, un coup de coeur"

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour le directeur départemental du Dauphiné Libéré en Isère, Lionel Arcé-Menso, ce podium est très éclectique : "En troisième position, c'est le coup de cœur du jury. C'est Petite Poissone, une graphiste dont on peut découvrir les œuvres sur les murs de la ville et on voulait mettre en avant une artiste que tout le monde connaît, mais sans jamais l'avoir vue ou sans la connaître vraiment. En seconde position, Yoann Bourgeois, le chorégraphe isérois que l'on ne présente plus, et en première position, Rémi Perrier, pour l'ensemble des concerts qu'il a pu organiser sur la ville de Grenoble et notamment au Palais des sports. L'idée, c'était vraiment de mettre en exergue les gens qui font bouger la culture à Grenoble et on est très fiers de ce palmarès. Évidemment, il prêtera à discussion et on espère bien qu'il prêtera à discussion ! Mais en tout cas, c'est l'émanation de notre jury".

Lionel Arcé-Menso et le jury de ce palmarès de la culture à Grenoble Copier

4. Guy Tosatto, directeur du musée de Grenoble

5. Marion Glénat, directrice des éditions Glénat

6. Jean-Claude Gallotta, danseur et chorégraphe

7. Jérôme Catz, organisateur du Street Art Festival et fondateur de la galerie Spacejunk

8. Olivier Cogne, directeur du musée dauphinois

9. Patrick Souillot, chef d'orchestre

10. Christiane Guichard, propriétaire de la Casamaures

11. Waly Dia, comédien et humoriste

12. Arnaud Meunier, directeur de la MC2

13. Serge Papagalli, acteur, humoriste, metteur en scène et "toujours pas des Quand même" sur France Bleu Isère

14. Damien Arnaud, programmateur du Cabaret Frappé

15. Sophie Mazard, programmatrice à La Vence Scène

16. Mike et Riké, de Sinsemilia

17. Fabienne Pluchard, directrice du musée Hébert à La Tronche

18. Librairie Arthaud, la librairie historique associée à Grenoble

19. Les Gardebosc, famille de cinéphiles et distributeurs de films

20. Gabriela Trujillo, directrice de la cinémathèque de Grenoble

21. Pierre-Sébastien Burnichon, directeur du domaine de Vizille

22. Fred Lapierre, de La Belle Electrique

23. Guy Chanal, organisateur de grands événements et notamment du festival international du cirque

24. Elisabeth Papazian, du théâtre Prémol à Grenoble

25. Caroline Dugand, directrice du Musée Champollion

26. Marie Roche, du centre chorégraphique "Le Pacifique"

27. Patrick Corbet, de la librairie de BD Momie à Grenoble

28. Benoît Thibergien, directeur du Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas et du festival Les Détours de Babel

29. Solange Azéma, responsable du café-théâtre La Basse Cour

30. Sylvain Nguyen, directeur du tourneur et producteur "Périscope"