40 ans de France bleu pays d'Auvergne en 2023 : souvenir d'un pionnier

France Bleu Pays d'Auvergne : Vous êtes donc un de ces pionniers de Radio Puy-de-Dôme, comme on disait à l'époque, c'est quoi la première chose qui vous revient en mémoire?

ⓘ Publicité

Nicolas Stoufflet : La première chose qui me revient en mémoire, c'est le côté start-up. C'est-à-dire que on avait créé, Radio France avait créé une locale et c'était une des premières. Alors qu'auparavant il y avait des radios régionales qui n'émettaient que quelques heures par jour. Là, on créé complètement une radio de A à Z et de 6 h à minuit. On était évidemment des jeunots. Il fallait tout créer, tout fabriquer, faire une radio de 18 h par jour avec vous.

Vous imaginez bien l'enthousiasme qui nous portait parce qu'on ne savait pas trop où on allait. Mais il fallait faire une radio locale qui parlait du local avec des sujets locaux sur une journée complète. Donc il y avait cet esprit de pionnier, aussi un peu le côté bidouille parce qu'on faisait tout, on avait tout à faire de A à Z. On était vraiment des gens passionnés. C'était une page blanche. Moi, j'aime bien cette idée de la page blanche. C'est toujours extrêmement excitant et j'ai connu ces palpitations du début et c'est le souvenir que j'ai là comme ça, spontanément. De ces débuts il y a 40 ans.

FBPA: vous avez inventé la radio locale?

NS : Oui. Il y avait déjà quelques radios locales de Radio France déjà. Mais je suis tout près de la Mayenne en ce moment justement, à l'époque il y avait France Bleu Mayenne, enfin Radio Mayenne. Je pense que dans le Puy-de-Dôme, certains disent encore Radio Puy-de-Dôme. C'était fabuleux. On était dans l'artisanat total. On avait quand même des directives, mais il y avait une liberté de création dont je me souviens et que je n'ai pas retrouvée depuis. C'est vrai.

FBPA: Vous avez débuté en présentant quel genre d'émission ?

NS : Quand j'ai passé mon test, le directeur des programmes est rentré dans le studio., il m'a dit : "Toi, tu as une voix du matin. Donc tout de suite j'ai été l'homme de la "matinale" (6h-9h).

FBPA: C'est le prime time pour la radio ?

NS : C'est le prime time pour la radio. C'est un horaire pas facile évidemment, parce qu'il faut se lever de très bonne heure. Pour moi, en tant qu'animateur, je pouvais quand même beaucoup préparer mon travail la veille. Mais tout de même, c'était un réveil aux aurores.

J'ai donc fait mes débuts à la radio à Radio Puy-de-Dôme, j'ai fait la tranche "6-9".

FBPA : Ca reste des beaux souvenirs pour vous?

NS : Évidemment, j'ai toujours rêvé de faire de la radio. Imaginez vous, J'étais dans la chambre chez mes parents, à Clermont-Ferrand, j'avais la vue sur le Puy-de-Dôme. Et quand j'étais collégien, lycéen, puis étudiant, je voyais l'antenne du Puy-de-Dôme et j'avais un poste de radio sur ma table. Et j'étais déjà dans le poste, si on peut dire, parce que je rêvais d'être animateur tout en regardant cette antenne. Il y avait un symbole fabuleux puisque c'est de là que partent les émissions et les fréquences FM et et donc la possibilité pour moi de faire de la radio dans ma ville. J'ai réalisé mon rêve de gosse ce jour-là, le jour où j'ai commencé l'antenne de France Bleu, donc de Radio Puy-de-Dôme, à 6 h du matin. Ce sont des souvenirs majeurs, même si après je suis monté à Paris parce que les choses sont comme ça. Mais je suis resté six ans à Clermont et j'y pense tous les jours.

FBPA: Et vous rêvez toujours avec la radio ?

NS : oui je rêve toujours de radio. Et oui, c'est vrai, je crois que c'est hyper important de rappeler ça. Quand on fait des métiers, des métiers "passion". On est complètement appliqué, on s'imprègne de tout autour de soi pour essayer d'être ensuite le meilleur à l'antenne, d'apporter des éléments de la vie tout simplement. Et c'est un métier qui est, qui est celui que j'ai voulu faire et que je fais chaque jour encore avec la même la même étincelle, la même vibration.

FBPA : Et on vous souhaite encore beaucoup d'années de radio pour vous bien sûr Nicolas et notamment aux commandes du jeu des 1000 euros sur la grande cousine de France bleu pays d'Auvergne, France Inter.

NS : Merci et bon anniversaire. France Bleu Pays d'Auvergne et à toutes les équipes.