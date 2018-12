VIDÉOS - Les 40 ans des Trans Musicales : (re)découvrez les moments forts du festival rennais

Rennes, France

Les Trans fêtent cette année leur 40e édition ! 40 ans de concerts, de fêtes sous la houlette de l’emblématique cofondateur et codirecteur, Jean-Louis Brossard. L'aventure commence en 1979. Une association rennaise, Terrapin, organise les premières Trans Musicales de Rennes, pour renflouer ses caisses. Le succès est au rendez-vous, et depuis, le festival bat son plein tous les mois de décembre.

Retour en photos et en vidéos sur cinq moments qui ont marqué l'histoire des Trans.

1979-1980 : les débuts

En juin 1979, la première édition du festival est consacrée à la nouvelle scène rennaise. Et, parmi les groupes à l'affiche, on découvre "Entre les deux fils dénudés de la dynamo", et surtout son chanteur, un certain Etienne Daho. Il revient l'année suivante en solo. Sous le nom Etienne Daho Junior, il remporte la bataille en cinq chansons.

"On s'est bien marrés, se souvient l'artiste. C'était génial, pour une fois Paris se déplaçait pour voir des groupes provinciaux." Pour le chanteur, c'est le début de la gloire !

1989 : Lenny Kravitz à Rennes

C'est une star en devenir qui monte sur la scène des Trans Musicales en 1989. Lenny Kravitz, 25 ans, se produit pour la première fois en France, à Rennes. Un concert qui va littéralement lancer sa carrière.

D'ailleurs, le chanteur s'en souvient encore. Il a en effet parlé des Trans Musicales sur le plateau de Taratata en octobre dernier. "J'ai joué au festival, et le lendemain, il y a eu des articles élogieux sur moi, explique Lenny Kravitz. Ça m'a lancé en France."

Le jeune Lenny Kravitz aux Trans Musicales de Rennes en 1989. - Dominique Levasseur

1991 : la révélation Nirvana

Leur album d'anthologie, Nevermind, vient tout juste de sortir. Les membres du groupe Nirvana se produisent à Rennes en 1991, l'une de leurs premières dates françaises. Le fondateur des Trans les fait venir pour seulement 10.000 francs.

Nirvana en concert aux Trans Musicales en 1991. - Gilles Charlou

en savoir plus Des versions inédites de Nirvana mises en ligne sur YouTube

Ils terminent leur concert salle Omnisports (ancienne salle du Liberté) en démolissant leur matériel. Une prestation mémorable, magique d'après ceux qui ont eu la chance d'y assister !

1995 : Daft Punk et les grèves

Le concert a bien failli ne pas avoir lieu ! En 1995, de grandes grèves secouent la France et le duo parisien de musique électronique doit prendre sa voiture pour descendre jusqu'en Bretagne. Thomas Bangalter, l'un des Daft Punk, vient tout juste d'avoir son permis mais il accepte de conduire, avec tout le matériel dans le coffre. Et finalement, le groupe se produit... sans leurs fameux casques.

Les Daft Punk jouent à visages découverts aux Trans Musicales de Rennes en 1995. - © Éric Pérez

Les Daft Punk reviendront même l'année suivante.

2010 : le phénomène Stromae

Stromae en concert à l'Aire Libre en 2010. - Nicolas Joubard

"Alors on danse" ? Une chanson entonnée par des milliers de Français. Cette année-là, Stromae signe son premier gros succès et se produit aux Trans Musicales quelques mois plus tard. L'artiste y donne ses premiers véritables concerts en France, à l'Aire libre.

Et la liste des fabuleux concerts du festival est encore longue, avec notamment Bérurier Noir, Bjork ou Ben Harper.

Alors quelle sera la révélation de cette année ? Pour le savoir, rendez-vous pour les 40es Trans Musicales de Rennes du 5 au 9 décembre 2018.