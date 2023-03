Les 45 ans de la disparition de Claude François : le chanteur a laissé de bons souvenirs à Saint-Denis d'Anjou

Il aurait eu 84 ans aujourd'hui. Le chanteur est décédé le 11 mars 1978, à l'âge de 39 ans, électrocuté alors qu'il prenait son bain. Connue pour ses chansons "Comme d’habitude" ou encore "Alexandrie Alexandra", Claude François a vendu plus de 70 millions de disques, dont la moitié après sa mort. Sa réputation n'est pas à faire, 45 ans après sa disparition, ses musiques sont encore très largement écoutées, même chez les jeunes.

ⓘ Publicité

Saint-Denis d'Anjou accueille la star en 1970

En 1970, celui qu'on surnommait "Cloclo" avait donné un concert mémorable à Saint-Denis-d'Anjou, soit la même année qu'une autre légende de la musique française, Johny Hallyday. Roger Guedon, ancien maire du village, se souvient encore très bien de cette soirée mémorable : " C'était un concert de très grande qualité. Claude François était manifestement un grand professionnel. Que ce soit à Saint-Denis-d'Anjou ou à Paris, il produisait le même spectacle".

A l'époque, l'ancien maire avait été impressionné par la rigueur du chanteur. Avant de monter sur scène, Claude François vérifiait que les "Claudettes" et que l'orchestre était prêts. Roger Guedon parle d'un véritable professionnel : "Par exemple, la scène n'était pas forcément la scène de l'Olympia, les lattes de parquet n'étaient pas parfaites. Néanmoins, il a tenu à faire ses danses, que je considère comme très acrobatiques, comme si c'était un parquet parfait. Et heureusement, tout s'est bien passé".

Une légende de la variété française

Ce concert avait notamment nécessité une organisation millimétrée, pour que le village reçoive la star dans de bonnes conditions : "Quand il est arrivé, on avait installé un grand chapiteau et il avait plusieurs caravanes à sa disposition, dont une très grande caravane pour lui. Il s'y rendait pour s'habiller, se changer et éventuellement prendre une douche. "Les Claudettes" avaient également une caravane, plus petite. C'était très organisé. Il y avait une équipe autour de Claude François assez importante, environ une douzaine de personnes" explique l'ancien maire de Saint-Denis-d'Anjou.

Les spectateurs étaient venus de toute la Mayenne pour l'écouter, environ 1000 personnes étaient réunies sous le chapiteau ce soir-là. Pour Roger Geudon, il ne fait aucun doute que sa légende continuera à prospérer : "Ça reste un artiste très connu et reconnu. Je pense non seulement au niveau français, mais certainement bien au-delà encore".