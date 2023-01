Les 5 ans de l’Arena de Bordeaux-Floirac : « aucune salle équivalente en France »

Située à Floirac sur la rive droite, l’Arena a vite trouvé son public grâce à son acoustique et la qualité de l’accueil. Mais elle séduit aussi les artistes, et pas seulement français. Michel Goudard dirige la société Euterpe Promotion et y organise de nombreux concerts. Interview.

France Bleu Gironde : quel concert vous a le plus marqué ?

Michel Goudard : Ils m’ont tous plus ou moins marqué. Le premier bien sûr avec Depeche Mode était extraordinaire après avoir tellement demandé aux autorités locales et aux élus d’avoir une salle et un lieu de travail pour remplacer la patinoire. Voir le Cirque du Soleil à Bordeaux, c’est un moment absolument magique. Tout comme accueillir des artistes comme Elton John ou Sting avec 11000 personnes.

"On gagne en densité de spectacles, on gagne en notoriété internationale donc on gagne sur tous les plans."

Cinq ans plus tard, le bébé a bien grandi ?

Le bébé a bien grandi et a permis aussi à la ville de Bordeaux de grandir dans l’accueil des spectacles français et internationaux qui n’auraient jamais pu se faire dans les outils qu’on avait avant, en particulier la patinoire.

Le public de l'Arena lors du concert de Vianney. © Maxppp - Maxppp

Bordeaux a en quelque sorte rattrapé son retard ?

Absolument. Un producteur de spectacle me disait que l’Arena de Bordeaux était la plus belle salle de France et la plus pratique pour travailler donc les artistes et les techniciens sont heureux d’y venir. Mais il ne faut pas oublier que Bordeaux s’est aussi doté du Matmut Atlantique. La ville est repérée par tous les Anglo-Saxons qui connaissaient Bordeaux pour le vin. Et qui la connaissent maintenant pour l’Arena en période hivernale et le Matmut en période estivale. Nous faisons aujourd’hui des artistes comme Orelsan ou Indochine pour les Français. Imagine Dragons ou Shakira ne seraient jamais venus à la patinoire. On gagne en densité de spectacles, on gagne en notoriété internationale donc on gagne sur tous les plans.

"La salle ne sera pas obsolète avant des années et des années"

Bordeaux propose aujourd’hui une offre complète ?

Bordeaux est à l’identique des grandes villes de France qui accueillaient des spectacles avant qu’on ait ces lieux. Je pense à Nantes, Marseille ou Lille. On est devenu une étape incontournable et on s’est fait reconnaître par la qualité de l’accueil. A l’Arena, il y a un parking couvert pour stationner les bus de tournée et les camions, c’est un plus. L’acoustique est absolument sublime. Cette espèce de gradin en forme de goutte d’eau qui revient vers la scène permet d’avoir une visibilité à 100% pour tous les spectateurs. C’est vraiment un outil parfait.

Est-ce que c’est un outil qui va bien ou mal vieillir ?

Ce n’est pas encore d’actualité. Je pense que les volumes sont conçus de telle manière qu’il puisse y avoir une évolution de la salle en fonction de nouvelles techniques. Mais je ne vous cache pas qu’aujourd’hui, avec tout ce qui se passe, j’espère que les tournées seront plutôt à la réduction du nombre de semi-remorques et de tonnage de matériel. Donc la salle ne sera pas obsolète avant des années et des années. Il n’y aucune salle équivalente en France à l’heure actuelle. Aucune.