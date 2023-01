Les 5 bonnes nouvelles de la semaine sur la Côte d'Azur : épisode 3

Un grand concours pour éveiller la conscience écolo des azuréens

L'avenir de notre planète passe par la jeunesse ! Océano pour tous avec le Musée Océanographique de Monaco sensibilise les pitchounes à éveiller leur conscience écolo et ça passe par toute une opération avec les établissements scolaires azuréens.

Coup de <3 pour le plus petit village des Alpes-Maritimes

Découverte du jour avec un détour qui vaut la peine ! Prenez-le temps de remonter la Vallée du Var, car Il s'agit du plus petit village des Alpes-Maritimes, entre Puget-Théniers et Guillaumes : (re)découvrez Auvare.

Initiative pratico-écolo-locale : "Éclo"

Quand l'urbanisation prend de plus en plus de place sur la Côte d'Azur… Celle des agriculteurs se réduit nettement. Mais alors quoi faire, lorsqu'en plus, les terrains ne sont pas fertiles ? La solution, c'est la tomette Éclo !

La fidélité des auditeurs récompensée : Culture Club #2

Le Culture Club est l'occasion de vivre des expériences uniques avec le monde de la culture dans les Alpes-Maritimes. On vous invite à aller voir gratuitement un spectacle et nous en discutons ensemble. Nous sommes allés voir le showcase de Cali à Nice. On vous raconte.

Rallye Monte-Carlo 2023 : ce qu'il faut savoir de cette 91e édition

Un rallye encore axé sur les Alpes-Maritimes et Monaco comme la précédente édition, avec un retour sur le mythique col de Turini mais un parcours quelque peu modifié.