Les 5 bonnes nouvelles de la semaine sur la Côte d'Azur : épisode 4

Une semaine qui caille… Et pas qu'à Caille !

Quel est le bougre qui a dit qu'il ne fait jamais froid sur la Côte d'Azur ? Si la neige tombe en trompe sur Isola et Auron, le littoral maralpin n'est pas épargné par cet hiver "normal", un hiver froid. On en parle en Nissart avec le prof Arnaudo.

Les anciens aussi continuent de rêver

Les Jolis Rêves De Nos Aînés, c'est une jolie et jeune association du Pays Grassois, crée dans le but de réaliser les rêves les plus fous de nos anciens. Une asso d'utilité publique, à découvrir ici.

Un dîner de Gala, pour la défense de l'environnement

La Côte d'Azur, comme tous les littoraux de la Méditerranée sont témoins que quelque chose ne va plus. Depuis des années, la biodiversité décroît à vitesse grand V, tout un écosystème tend à disparaître. L'asso Project Rescue Ocean lutte contre ça.

Souvenirs : Louis de Funès nous a quitté il y a 40 ans

C'était il y a 40 ans : le 27 janvier 1983, un infarctus emportait Louis de Funès. L'immense acteur est toujours aussi populaire et France Bleu lui consacre un quiz spécial ce vendredi de 11h à midi. Retour sur ses films tournés en Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Top départ pour les inscriptions en crèche à Nice

Bébé s'annonce et vous réfléchissez à la façon de le faire garder dans quelques mois ? Les procédures d'inscriptions évoluent à la Ville de Nice. Quant à la pré-inscirption à l'école maternelle, elle se fait dès maintenant à Nice.