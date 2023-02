Les 5 bonnes nouvelles de la semaine sur la Côte d'Azur : épisode 6

Le Roi du Carnaval et ses amis sont de retour !

Pour célébrer les 150 ans du Carnaval de Nice placé sous le signe des "Rois des trésors du monde", Willy Rovelli et Fabien Emo sont en direct du village du Carnaval. Toutes les équipes de France Bleu Azur qui vous propose un programme aux petits oignons pour l'évènement incontournable de ce début d'année 2023. Plus d'infos 👇

Cette semaine... C'est aussi le top départ de la Fête du Citron

Corso, concerts, expos, spectacles, visites guidées... Le thème "rock et opéra" de la Fête du citron de Menton 2023 est propice aux concerts et spectacles proposés pour la 89e édition de la Fête du Citron de Menton. France Bleu Azur vous donne le programme complet des festivités du 11 au 26 février 👇

En parlant citron, avez-vous goûté les ravioles de Luisa ?

Spécialisée dans la fabrication artisanale de pâtes fraîches, ravioli & gnocchi, la marque de Luisa Inversi est devenue incontournable en dix ans. Une des grandes spécialités de la maison, c'est le ravioli au citron de Menton IGP :

"On a commencé au début de notre installation. Dès l'arrivée de la première cagette de citron en hiver, on a commencé à faire des tests pour créer cette spécialité qui n'existait pas avant.". Le portrait de Luisa et de sa petite entreprise est à lire, ici 👇

Autre bonne nouvelle... il a fait froid sur la Côte d'Azur !

Il fait froid sur la Côte d''Azur ! Météo France estime même que la matinée de ce mercredi 8 février a été la plus fraiche à Nice depuis 2018. Preuve, que le froid existe encore et que c'est un hiver plus "classique" ? Plus d'infos ici 👇

Info insolite ? Chasser le rat des villes avec le furet, comme à Biot

À Biot, une solution a été trouvée pour se débarrasser des rats : des furets ! Ils sont minces, vifs et ce sont de véritables prédateurs de rongeurs. Les furets se faufilent dans les galeries, apeurent les rat. Ces derniers sortent de leur cachette et sont capturés une fois dehors.