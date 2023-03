Les 5 plus grands classiques Soul de l'histoire repris par un groupe bourguignon

Les Stompin' Whities and Friends reprennent 5 tubes Funk et Soul des années 60

Ambiance funk and soul

Ivan et Samuel, des Stompin' Whities and Friends sur la scène France Bleu Bourgogne © Radio France - Eddy Cohen

L'histoire des Stompin' Whities commence certainement dans une chambre entre deux frères passionnés de musique. Aujourd'hui c'est avec leurs 4 autres acolytes ils font groover les scènes bourguignonnes. Comme un retour aux sources de la musique soul des années 60, cette jolie bande aime se prendre au jeu des grands classiques universels.

Damayé Cisse des Stompin' Whities and Friends © Radio France - Eddy Cohen

Box à questions

Le grand plus de ce LIVE France Bleu c'est cette "Box à questions". Indiscrète, curieuse et toujours à l'écoute, cette box ouvre la discussion avec les musiciens et vous apprend tout ce qu'il faut savoir sur leur univers.

Casting

Sébastien Vaivrand : orgue, clavier et chant

Samuel Vaivrand : batterie

Damayé Cisse : chant

Ivan David : guitare

Rémy Roux Probel : trompette

Stéphane Teyssier : saxophone ténor

L'affiche des Stompin' Whities and Friends © Radio France - Eddy Cohen

Retrouvez les prochaines dates des concerts des Stompin' Whities and Friends sur leur page facebook .