EN IMAGES - Les 500 ans du Havre : le programme des festivités en cinq événements

"Un été au Havre 2017" ce sont quatre mois d'animations (27 mai - 8 octobre 2017) pour fêter les 500 ans de la ville du Havre. En attendant les beaux jours, ce mardi 7 février est la date anniversaire exacte de la fondation du Havre. France Bleu vous propose un résumé des festivités prévues pour marquer le coup en cinq événements.

1/Des documents exceptionnels

La naissance du Havre, concrètement, ce sont deux parchemins signés de François 1er. Les actes fondateurs qui ordonnent la création du port et de la ville datent respectivement du 7 et du 8 février 1517. Ces documents exceptionnels sont exposés dans le hall de l'hôtel de ville du Havre du 7 au 12 février.

Il y a 500 ans le #RoiFrançois1er inaugurait la construction du port du Havre. Très joyeux Anniversaire à @Haropaports 🎂👏 pic.twitter.com/VmQ4n8r7wh — LeHavre2017 (@UnEteauHavre) February 7, 2017

2/La parade et le concert d'ouverture

Le 27 mai 2017, pour lancer les festivités des 500 ans de la ville, une parade partira de l'hôtel de ville. Emmenée par des personnages "hyper-graphiques et démesurés", la "Magnifik" parade rejoindra la plage où se tiendra un concert d'ouverture.

La mairie du Havre. © Maxppp - Eric Houri

3/Les Géants de Royal

Rassembler les foules et les faire rêver : Royal de Luxe sait faire. La compagnie de théâtre de rue (notre photo principale) sera de retour au Havre du 6 au 9 juillet pour un nouveau spectacle avec deux de ses grands personnages et il nous tarde de les retrouver.

4/Cabines et containers

Cet été au Havre sera ponctué de rendez-vous artistiques nombreux mais les installations "Couleurs sur la plage" de Karel Martens et "Catène de Containers" de Vincet Ganivet ont plus particulièrement retenu notre attention à France Bleu. Quelle belle idée de mettre de la couleur sur les cabines de plages, symbole des beaux jours au Havre, comme le fera Karel Martens. Et quel impressionnant travail que celui de Vincent Ganivet qui réalise deux arches monumentales avec des containers qui semblent soudain si légers. Les deux installations seront à voir du 27 mai au 8 octobre.

Un travail doit être mené autour des cabanes de plage du Havre (illustration). © Maxppp - Philippe Turpin

5/Soleil levant

C'est un événement pour le Musée d'art moderne du Havre, pour la ville du Havre, pour la Normandie et pour tous les fondus d'impressionnisme (sans exagérer, promis). Le tableau emblématique Impression, soleil levant revient dans sa ville natale le temps d'une exposition. Cette scène portuaire où le soleil darde ses premiers rayons à l'aube a été peinte par Claude Monet au Havre en 1872. Une œuvre à admirer du 9 septembre au 8 octobre.

"Impression, soleil levant", le tableau de Monet reviendra au Havre pour les 500 ans de la ville. © AFP - Gabriel Bouys

On aurait pu aussi vous parler de la fiesta prévue pour l'anniversaire de la création de la ville et son port le 8 octobre (une fois les actes fondateurs signés, ça avait bien avancé), ou des Grandes Voiles, une régate de voiliers géants qui fera étape au Havre du 31 août au 3 septembre, ou encore du départ de la Transat Jacques Vabre du 27 octobre au 5 novembre, et encore des circuits tracés dans la ville pour découvrir les animations proposées à l'occasion de ces 500 ans : tout cela viendra au fil de l'année, c'est promis.

Pour retrouver l'ensemble des rendez-vous, événements, expositions et autres animations organisées à l'occasion des 500 ans du Havre, consultez le site internet de "Un été au Havre".

