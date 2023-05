Les 60.000 places du 2e GP Explorer du Mans déjà vendues

Les 60.000 places du 2e GP Explorer, la course des youtubeurs et influenceurs sur le circuit Bugatti du Mans, se sont envolées en à peine 30 minutes mercredi soir. La compétition organisée par le plus populaire d'entre eux, Squeezie, aura lieu le 9 septembre prochain.

Dans un tweet mercredi soir, le youtubeur Squeezie annonce que la deuxième édition du GP Explorer, la course d'influenceurs sur le circuit Bugatti du Mans, se jouera à guichet fermé. Les 60.000 places se sont envolées en moins de trente minutes selon le jeune homme de 27 ans, aux millions d'abonnés sur ses chaînes Youtube, Twitch et sur les réseaux sociaux. La compétition aura lieu le 9 septembre prochain.

La première édition de cet événement l'an dernier avait déjà connu un succès populaire énorme et rassemblé 40.000 jeunes spectateurs au Mans. L'intérêt pour l'ACO, organisateur des 24 Heures du Mans et de ce GP Explorer, est évident : le partenariat avec ces influenceurs permet de toucher un nouveau public, plus jeune.