Les sept sites UNESCO de Provence se regroupent pour faire leur promotion

Le Pont-du-Gard et l'abbatiale de Saint-Gilles : ce sont deux des sept sites inscrits au Patrimoine Mondial de l'UNESCO qui se regroupent pour faire ensemble leur promotion. À leurs côtés : la grotte Chauvet et la Cité Radieuse de Le Corbusier à Marseille. Le Théâtre antique et l'Arc de Triomphe d'Orange, le centre historique d'Avignon et les monuments romains et romans d'Arles.

À peine 2h de route les uns des autres à travers quatre départements et trois régions. Ensemble, ils accueillent 2,6 millions de visiteurs chaque année. Ils ont donc décidé, ensemble, de signer une convention pour promouvoir ce patrimoine particulièrement riche auprès des touristes français et étrangers.

Un film de promotion en plusieurs langues

100.000 euros ont été investis pour cette promotion. Elle se fait autour d'un film réalisé par l'agence montpellieraine Satellite. Plusieurs clips ont été réalisés en français, anglais, chinois et japonais. La campagne de communication sera diffusée en Chine, aux USA et au Japon via Facebook, Youtube et Weïbo.

D'autres actions de promotion seront initiées dans les prochains mois notamment la création d'un pass de visite ainsi qu'un site web pour valoriser les sept sites.