Les 7e Nuits de la lecture ce weekend à Toulouse et en Occitanie pour retrouver goût aux livres

Retrouver goût à prendre un livre. C'est l'objectif des 7e Nuits de la lecture ce weekend à Toulouse et en Occitanie. Une opération lancée en 2017 par le ministère de la Culture alors que "40% des Français ne lisent plus", explique Jérôme Sion, vice-président de l'agence Occitanie Livres et Lectures qui était le Choix de la rédaction de France Bleu Occitanie ce vendredi.

Evènements et animations jusqu'à dimanche

Plusieurs événements et animations sont donc organisés à Toulouse et en Occitanie jusqu'à dimanche autour du livre et des professionnels avec des rencontres, des lectures publiques ou encore des ateliers dans pas mal de médiathèques et bibliothèques. Tout le programme de cet événement national est à retrouver sur le site des Nuits de la lecture .