Les abbayes de Châtel-Chéhéry et de Trois-Fontaines-l'Abbaye retenues pour le Loto du Patrimoine.

Pour la troisième édition du Loto du Patrimoine, l'ancienne abbaye de Chéhéry à Châtel-Chéhéry dans les Ardennes et le grand pavillon de l'abbaye cistercienne de Trois-Fontaines-l'Abbaye dans la Marne ont été retenus. Ils bénéficieront d'une rénovation.

La troisième saison du Loto du Patrimoine, c'est parti ! Et deux monuments de la Marne et des Ardennes ont été retenus parmi les 101 sites dévoilés, ce matin, par Stéphane Bern. Il s'agit de l'ancienne abbaye de Chéhéry à Châtel-Chéhéry et le grand pavillon de l'abbaye cistercienne de Trois-Fontaines.

Dans les Ardennes, l'ancienne abbaye de Chéhéry est dans un état critique : quinze années d'infiltration ont fait des dégâts considérables dans toutes les pièces de l’abbaye, depuis les grands salons du rez-de-chaussée aux chambres à alcôves de l’étage, en passant par les communs dont certaines parties menacent de s’effondrer. Si des travaux d’urgence ont permis de stopper la plupart de ces infiltrations, le chantier s’annonce immense.

Dans la Marne, le grand pavillon de l'abbaye cistercienne de Trois-Fontaines-l'Abbaye a été sélectionné. Le site fait régulièrement des appels aux dons. La restauration de la toiture et le nettoyage des végétaux sur l'Abbatiale sont notamment prévus.

1,76 € reversé à la Fondation du Patrimoine pour chaque ticket acheté

La mise en vente des tickets démarre ce lundi 31 août. L'opération vise à récolter des fonds pour la restauration de monuments français jugés "en péril". Chaque ticket coûte 15€, dont 1,76€ est reversé à la Fondation du Patrimoine. La mise en vente de ces tickets pourrait atteindre 1,5 millions euros. Depuis 2018, 4000 sites ont été identifiés, 390 projets ont été sélectionnés dont 170 sont sauvés ou sur le point de l'être.

18 sites prioritaires ont été retenus à la Fin Juin, un par région française. Dans le Grand Est, c'est le séchoir à tabac de Lipsheim, remonté à l'Ecomusée d'Alsace d'Ungersheim (Haut-Rhin).