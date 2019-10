Les accès au sommet du Puy de Dôme limités cette semaine

Orcines, France

Il ne devrait pas y avoir grand monde cette semaine au sommet du Puy de Dôme. C'est le moment pour les amateurs de randonnées de profiter d'une certaine tranquillité à 1.465 mètres d'altitude. Les deux principaux accès au Puy de Dôme sont fermés, de lundi à vendredi.

Le Panoramique des Dômes est arrêté pendant cinq jours pour maintenance. Une coupure traditionnelle pour le train à crémaillère, qui s'arrête deux fois dans l'année, au printemps et à l'automne. Au début de son exploitation, la période de maintenance se faisait sur deux semaines consécutives mais TC Dômes, l'exploitant du train, préfère une période d'arrêt plus courte mais deux fois dans l'année, au début du printemps et à cette période automnale.

Affiches et vigiles aux muletiers

Le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme profite donc de cette coupure pour réaliser des travaux afin de limiter les risques d'éboulement. La roche (de la domite) est très friable et de petits blocs tombent régulièrement sur les flancs du puy et la voie à crémaillère. Des études sur ces rochers ont montré qu'il fallait intervenir en plusieurs endroits pour éviter des éboulements importants, c'est ce qui sera fait cette semaine. Une première sur le Puy de Dôme, qui devrait permettre de sécuriser le site au moins une dizaine d'années.

Pour limiter les risques, le chemin des muletiers ne pourra pas être emprunté jusqu'à vendredi. Une information annoncée sur des affiches installées il y a deux semaines au parking du col de Ceyssat et en haut du chemin des muletiers. Et comme cela risque de ne pas suffire, des vigiles seront présents pour rappeler aux randonneurs l'interdiction de monter par ce chemin. Les autres utilisateurs du Puy de Dôme, les parapentistes, ont également été informés que pendant cette semaine, le chemin des chèvres est le seul accès possible.