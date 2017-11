Les accros au vinyle ont échangé leurs trésors à la Trocardière

La 11ème édition du Salon International du disque a attiré plus de 3 000 visiteurs à la Trocardière à Rezé. En deux jours, des milliers de vinyles ont changé de mains.

Quel est le point commun entre Elvis Presley, Yves Montand et AC/DC ? Ils étaient tous à la Trocardière à Rezé ce weekend, en 45 ou 33 Tours. Pour sa 11ème édition, le Salon International du Disque a encore attiré la foule. En plus de la centaine d'exposants proposant des dizaines de milliers de galettes plus ou moins rares, les visiteurs ont pu apprécier les conférences données par Philippe Manoeuvre ou Dominique Grandfils, l'auteur de l'Anthologie du Rock Français. Pour couronner le tout, des séances de dédicaces étaient organisées dans les allées du salon. Car pour les amateurs, il y a encore mieux qu'un vinyle...

Qu'il soit dédicacé ou pas, le disque vinyle reste le meilleur support pour les puristes de la musique. Mais franchement, ce vinyle, qu'est-ce qu'il a de plus que le MP3 ?

L'année prochaine, les accros au vinyle se retrouveront les 24 et 25 novembre pour la 12ème édition du Salon International du Disque. Face au succès de la manifestation, les organisateurs réfléchissent à un nouveau lieu... plus vaste.