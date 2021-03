Les acteurs de la culture attendent impatiemment la réouverture des cinémas et théâtres

Plus aucun spectateur dans les salles de cinéma ou de spectacles vivants, une situation qui perdure depuis fin octobre, début du deuxième confinement. Alors les acteurs de la culture espèrent la réouverture la plus rapide possible de leur lieux de travail, pour eux-même et leur public.

Comment se portent les acteurs de la culture alors que le 14 mars 2020, soit il y presque un an, ils devaient fermer salles de spectacles vivants ou salles de cinéma ? France Bleu Maine est allé à la rencontre de quelques uns de ces responsables dans l'agglomération du Mans.

L'échec des projections de cinéma virtuelles accompagnées de rencontres

Pour Rodolphe Pereira, le gérant du cinéma mancel Les cinéastes ce 14 mars est "un triste anniversaire." Depuis ? Quelques mois d'ouverture en été jusque fin octobre, puis le tunnel du chômage partiel. Pas question pour autant de renoncer à ce qui fait la spécificité des Cinéastes, les échanges avec le public. Alors avec ses collègues, Rodolphe Pereira a tenté le système virtuel de la "25e heure", qui propose des projections virtuelles accompagnées de rencontres. Mais le gérant des salles de la place des comtes du Maine le reconnaît : "ça n'a absolument pas marché." Rodolphe Pereira espère désormais une réouverture rapide des salles, même s'il reste échaudé par l'annonce initiale du gouvernement pour le 15 décembre et qui s'est soldé par un report sine die d'une reprise du travail.

Il faut mettre en place une résistance"

C'est justement cette absence de calendrier qui met en colère les directeurs du théâtre Chaoué à Allonnes. Pierre Bacheviller oscille entre abattement et pugnacité : " Il y a des jours, on se lève et on se dit mais pourquoi on fait [ce métier-là] ? Est-ce qu'on ferait pas mieux finalement de faire autre chose ? Et d'autres jours où on se dit non, il faut mettre en place une résistance." Cette résistance a pris la forme d'un train fantôme créé le 21 janvier 2021 par le théâtre d'Allonnes pour dénoncer la fermetures des lieux culturels. Plus d'un mois et demi après, le théâtre est toujours vide de spectateurs. "Se pose alors la question du à quoi bon, explique Pierre Bacheviller, répéter pour quoi ? Je ne vois pas la logique de répéter pour un spectacle pour lequel on n'a aucune date de visibilité."

La crainte d'une désorganisations de la sortie des films

Mais pour Luis Claro, directeur du cinéma Pathé au Mans, le problème se pose au delà des dates de réouverture qui restent inconnues. Il craint que la pandémie ne désorganise les sorties de films et surtout des blockbusters. Or les salles qu'il dirige, vivent en grande partie de ces longs-métrages américains. "Si la situation sanitaire s'améliore plus vite aux Etats-Unis qu'ici, alors les blockbuster sortiront en salle là-bas, mais pas chez nous. Déjà cet été, lors de la réouverture des cinémas en France, nous n'avons pas pu profiter de ces films puisque leurs sorties avaient été décalées."