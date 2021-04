Les acteurs du monde de la culture font du bruit pour se faire entendre à Nîmes

Ils ont fait du bruit pour se faire entendre ! Une centaine d'acteurs du monde de la culture ont organisé ce vendredi après-midi une manifestation originale à Nîmes d'abord sur le parvis de la Maison carrée, puis sur celui des arènes. Un happening baptisé "Flightcase on tour". Les flightcase ce sont ces énormes caisses renforcées utilisées pour transporter le matériel pour les concerts ou les spectacles. Et les manifestants les ont utilisées comme instruments de musique pour exprimer leurs revendications en rythme.

Ils ont adressé un message tout particulier à la ministre de la Culture Roselyne Bachelot sur le célébrissime rythme de "we will rock you" du groupe Queen, rebaptisé pour l'occasion "Roselyne f*** you". Nous vous laissons le soin de traduire.