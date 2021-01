Les acteurs du secteur culturel vont manifester devant les Cinéastes au Mans ce samedi

France Bleu Maine : vous allez organiser une file d'attente demain devant le cinéma Les Cinéastes, au Mans. C'est évidemment symbolique, que voulez vous montrer avec cette action ?

Florence Loison : et bien on veut montrer que d'une part on a besoin de se réunir et de se rassembler pour être solidaires les uns avec les autres dans toute notre diversité d'expression artistique et culturelle dans ses formes et dans ses lieux puisque évidemment les lieux de culture ce n'est pas seulement les cinémas, les musées et les salles de spectacle. C'est aussi les salles d'exposition et tout espace culturel qui font la richesse de notre vie sociale en France et qui sont complètement à l'arrêt et empêchés depuis des mois.

C'est montrer aussi qu'on est capable de le faire, qu'on est responsable alors que depuis des mois effectivement on nous en empêche. Il y a une certaine forme d'infantilisation alors qu'on a déjà ouvert ces lieux en toute responsabilité et qu'il n'y a jamais eu de cluster. Voilà, on ne comprend pas pourquoi depuis de longues semaines, ça continue quoi.

Le couvre feu à 18h annoncé par le Premier ministre Jean Castex, c'est la perspective d'une reprise qui s'éloigne encore un peu plus ?

De toute façon, il n'y a aucune annonce prévue si ce n'est qu'on nous prépare psychologiquement à continuer à être dans cette fermeture là. Et puis notre ministre de référence, madame Bachelot, a dit il y a quelques jours que selon elle ce serait complètement irresponsable de rouvrir les lieux culturels. Donc la position du ministère de la culture est toujours la même.

Donc voilà, nous on a besoin de manifester que d'autres pensées et d'autres façons de faire peuvent exister. Plein d'autres pays européens ont fait l'autre choix, c'est à dire de continuer d'ouvrir en responsabilité les lieux culturels pour permettre aux habitants d'être dans quelque chose de positif parce que psychologiquement les gens ne vont pas tenir en fait

L'espoir, ce sont peut être les propos de la ministre de la culture qui veut s'inspirer de ce qui se fait en Espagne : un festival avec des mesures sanitaires drastiques prises à l’entrée (présentation d’un test négatif récent, contrôle de température… ). C'est une piste intéressante pour vous ?

Je ne suis pas en responsabilité, je ne sais pas ce qui est intéressant ou pas. Mais toutes ces idées ou toutes inventions ne peuvent pas se faire sans l'ensemble du milieu artistique et culturel qui a ses propres représentants. Nous sommes membres de syndicats représentatifs de salariés d'entreprises culturelles et nous sommes aux tables de négociations. Donc nous ce que l'on demande depuis le début, le 16 mars 2020, c'est d'être entendus lorsqu'on parle parce que nous connaissons nos métiers et les lieux où nous les pratiquons. Cette proposition, cette idée là comme d'autres, doit être réfléchie ou imaginée. Évidemment, il faut qu'on progresse et qu'on avance.

Moi j'ai entendu la ministre de la culture dire qu'il fallait peut être labelliser un maximum de lieux pour pouvoir changer leur système d'aération, vous voyez ce genre de proposition c'est un peu étonnant vu le temps et les moyens que cela demande de refaire des travaux dans des salles. Je pense qu'on peut faire autre chose de manière plus urgente.

Nous des propositions, on en fait depuis le début et là je pense qu'il y a vraiment une forme de fatigue globale de ne pas être réellement entendus et associés dans les réflexions et puis surtout ne pas nous prendre au sérieux dans notre capacité à accueillir correctement tous les publics, ainsi que tous les artistes et techniciens. Nos équipes essayent de travailler en répétition et nous pouvons aussi tomber malade. Donc nous sommes en responsabilité et nous sommes sommes capables.

En tout cas, on a besoin de retrouver, pour tous les citoyens, un espace cadré, certes dégradé même si ce n'est pas l'idéal. C'est la crise il faut faire avec mais il faut faire, il ne faut pas nous laisser dans le silence pendant encore de trop longs mois.

La manifestation pour la réouverture des salles culturelles aura lieu à 14h devant les Cinéastes au Mans.