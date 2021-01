Les acteurs sarthois du secteur cuturel se mobilisent pour la réouverture des salles

Ils veulent pouvoir rouvrir leurs théâtres, cinémas et autres salles de spectacles. Le monde sarthois de la culture s'est à nouveau mobilisé ce samedi 23 janvier pour demander au gouvernement de mettre fin au "confinement des artistes et de la culture".

Le public était invité à se rendre dans une dizaine de lieux culturels pour les soutenir. De courtes visites d'une dizaine de salles de de spectacles de l'agglomération mancelles ont ainsi été organisées hier comme par exemple au théâtre de Chaoué à Allonnes que co-dirige Bastien Chrétien.

Ce n'est pas le moment de nous fermer parce que les gens ont besoin de spectacles, de lectures et on peut parfaitement s'adapter au contexte sanitaire.

"On a envie de rouvrir, on a envie de choisir la date, on a envie d'être considérés comme acteurs de lien social. Et je crois que les gens en ont vraiment besoin, qu'on puisse ouvrir en respectant les règles sanitaires comme on l'a fait en septembre. Et il n'y a eu aucun cluster dans les théâtres, dans les cinémas, dans les salles, les musées parce qu'on met des masques, on compte les gens, on met du gel, assure Bastien Chrétien. C'est un choix du gouvernement de fermer les lieux culturels pour limiter les mouvements de population, pour limiter les flux. D'accord mais c'est un mauvais choix. Au contraire, ce n'est pas le moment de nous fermer parce que les gens ont besoin de spectacles, de lectures et on peut parfaitement s'adapter au contexte sanitaire"

Le théâtre de Chaoué a été réaménagé symboliquement en train fantôme pour cette manifestation. Une soixantaine de Sarthois, ayant répondu à l'invitation, ont ainsi pu déambuler dans les deux salles du petit théâtre "fantôme" allonnais, privé de représentations. D'autres actions sont d'ores et déjà programmées a annoncé Bastien Chrétien.