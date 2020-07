Les activités d'été ont démarré à la station Alti Aigoual

La station Alti Aigoual s'apprête à recevoir les vacanciers sur le Mont-Aigoual. Malgré le faible enneigement cet hiver et le retard pris en raison de la crise sanitaire du Covid-19, les responsables entendent bien redynamiser le tourisme au plus haut sommet du Gard.

Le Mont-Aigoual, les randonneurs et les cyclistes connaissent. Les passionnés de météo aussi grâce à l'Observatoire installé depuis 1894 à 1567 mètres d'altitude. Le plus haut sommet du Gard. Depuis 2019, les responsables de la société Aigoual Qualité 1567 espèrent attirer une autre clientèle. C'est à eux qu'a été confiée pour 10 ans la délégation de service public pour la gestion des équipements de la station de ski de Prat Peyrot , rebaptisée Alti Aigoual et du bar-restaurant-gite situé au sommet de l'Aigoual. Pari réussi cet hiver : malgré le faible enneigement, la station a pu ouvrir pendant 45 jours une piste verte et une piste luge et attirer une importante clientèle locale, en mettant en place de nombreuses animations comme des "Escape game".

Une station "multi-activités"

L'objectif pour les nouveaux gestionnaires, c'est de faire vivre la station de la même manière en été. Pas de chance cette année, les investissements prévus n'ont pas pu être entièrement réalisés en raison de la crise sanitaire. Seules des balades à cheval sont organisées au départ de Prat-Peyrot. Mais Thomas Flavier, le directeur de la station Alti Aigoual le promet : "dès l'an prochain, on pourra louer des VTT et faire de l'accrobranche." En attendant, c'est sur le bar-restaurant situé au sommet de l'Aigoual qu'il parie. Nouvelle déco, nouvelle cuisine avec des produits locaux. Depuis sa réouverture le 16 juin, il fait le plein tous les week-ends. Pour attirer une nouvelle clientèle, plusieurs concerts seront organisés sur place en juillet et en août. (Cocktail Flamenco le 15/07, Carpe Diem le 5/08, Dynamic le 26/08) Le jeune entrepreneur se projette déjà sur l'an prochain grâce au passage du Tour de France. L'arrivée de la 6e étape sera en effet jugée au sommet de l'Aigoual, le 3 septembre.

Thomas Flavier, responsable d'Alti Aigoual. © Radio France - Sylvie Duchesne

