Les adieux à la scène du groupe breton Tri Yann passent par la Mayenne

Département Mayenne, France

Ne cherchez pas de places pour vendredi, il n'y en a plus ! Les derniers billets ont été vendus en début de semaine.

Après 50 ans de carrière, le groupe breton Tri Yann quitte la scène :"ce qui est embêtant c'est d'arrêter la scène, rencontrer le public nous motive, mais ce qu'on veut c'est surtout les déplacements sur les routes et se taper des tas d'hôtels tout le temps. Mais c'est devenu tellement fatigant d'être sur les routes, tellement contraignant qu'on en a marre, on ne vit plus et arrêter de faire les zouaves comme ça" explique Jean Chocun, l'un des membres du trio, invité de l'émission "La scène mayennaise" sur France Bleu Mayenne. "Le plus marquant en 50 ans, c'est d'avoir réussi à fidéliser un public, faire ce qui nous plait et faire plaisir aux gens" poursuit-il.

Les musiciens bretons seront donc une dernière fois en Mayenne sur scène ce vendredi à la Salle Polyvalente de Laval : "je me souviens d'une émission chez vous, accueil très chaleureux mais rien à manger. Et en quelques secondes, il y avait dans le studio plein de victuailles locales grâce à un producteur du coin. On a senti alors la proximité de votre radio avec les gens du département".

Tri Yann poursuivra, heureusement, ses aventures discographiques. Deux projets sont en cours.