Les affiches du festival font le charme d'Avignon

Avignon, France

Le président du Festival Off d'Avignon souhaite supprimer l'affichage sauvage à Avignon pendant le Festival. Le président du Festivall Off veut demander à la mairie de limiter l'affichage à six zones de la ville ainsi qu'au Village du Off. Les Avignonnais et les compagnies de théâtre comprennent l'argument écologique pour limiter le papier mais ils redoutent que l'image du folklore d'Avignon disparaisse.

Des centaines d'affiches rue des Lices

En ce moment, c'est une banale grille mais en juillet, elles est recouverte de centaines d'affiches de spectacles, juste en face du Café des Lices. A son comptoir, Lionel reconnait que ces affiches salissent parfois la ville : "sur 70 mètres, il n'y a que des affiches. C'est une photo du festival. Je suis pour qu'on laisse les affiches... mais c'est vrai qu'il y a de la pollution quand il pleut ou que le vent les arrache". Assis à une table avec vue sur la grille sans affiche en ce moment, Calvin voudrait les supprimer : "ça serait pas grave si les affiches étaient recyclées mais on sait tous que c'est pas le cas !" Pour Audrey, c'est du folklore mais il "ne faut pas tout enlever mais c'est beaucoup trop d'affiches".

A Villejuif, la compagnie du Cri de l'Armoire défend les affiches d'Avignon. Camille Bard avait imprimé prés de 200 affiches l'an passé : "je ne pense pas que les compagnies vont se dire "ah oui c'est interdit". Moi, j'y crois pas. Je ne suis pas sûre qu'il faille être aussi radical que ça. Ca va être de l'affichage sauvage car pendant le festival, il faut remplir les salles et se faire connaitre."

Ho ! Faut pas les enlever !" Rémy - coiffeur en face des affiches

Chez le coiffeur en face la grille, Lionel lâche ces ciseaux et son cri du cœur pour les affiches " faut pas les enlever, ho! " Il ajoute que les affiches font "partie de la tradition". Sur le siège sous les ciseaux du coiffeur, Emmanuel remarque que "ça fait des emplois pour les jeunes. On peut comprendre la démarche écologique". Rémy l'interrompt : "il faut trouver un système avec du recyclage mais pas les enlever sinon c'est plus le festival d'Avignon !"

Le président de la fédérations des associations de commerçants d'Avignon explique que désormais "on est tous écologistes. Il faut travailler sur les affiches et les tracts car il y en a quand même beaucoup par terre au mois de juillet".

A Quetigny (Côte d'Or), Alexis Louis Lucas prépare 200 affiches pour le spectacle de sa compagnie Taxi-Brousse mais il pointe "les grosses artilleries qui descendent avec 5 ou 6 000 affiches. C'est plus possible une telle débauche de papier mais ce serait dommage de ne pas laisser la possibilité aux compagnies d'afficher un peu... Seulement un peu." Justement le festival veut demander à la ville de limiter l'affichage à six secteurs d'Avignon.