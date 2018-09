Pirmil, France

Depuis 2011, une fois par mois, ces bénévoles se mobilisent pour tenter de sauver ce qui peut l'être du Château de Cheneru, à Pirmil. De la vieille bâtisse du XIVème siècle, encore debout il y a 40 ans, il ne reste aujourd'hui que quelques murs en pierre, deux tours qui ont perdu leur toit et des portes à plusieurs mètres de haut, traces des anciens étages qui se sont écroulés.

Le temps a fait son oeuvre, l'eau s'est infiltrée lorsque la bâtisse a été laissée à l'abandon. Mais en 2004, le site est racheté par Franck Foulon. Au bout de quelques années, le nouveau propriétaire se lance un pari un peu fou : préserver ce qu'il reste du château et surtout, petit à petit, reconstruire le bâtiment tel qu'il fut au XVIème siècle.

Le château de Cheneru est aujourd'hui en piteux état. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

L'association souhaite pouvoir à terme reconstruire le château tel qu'il était au XVIème siècle © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Un travail titanesque, mais qui porte ses fruits témoigne Alain, qui se rend une à deux fois par an sur le site pour se tenir au courant de l'avancée du chantier. "D'un tas de pierres bouffé par la végétation, aujourd'hui il n'y a plus de végétation, il n'y a plus de tas de pierre mais des murs. Au fur et à mesure, on se rend compte que le projet était fondé."

Des dizaines d'années de chantier

"Je trouvais dommage de voir le bâtiment se détériorer encore plus. Là on essaye de stopper la chute et ensuite ce sera la reconstruction", explique Franck Foulon, qui a fondé l'association des Amis de Cheneru. La dizaine de bénévoles prend le temps de vider l'intérieur du château des pierres et des gravas accumulés depuis des années. Reconstruit rangée par rangée les murs. Ce travail de fourmi prendra des dizaines d'années.

Rien ne pourrait décourager les travailleurs. "A cœur vaillant, rien n'est impossible", s'amuse Raymond Ferroge, l'un d'entre eux. "On n'en verra pas la fin, nous, parce qu'on prend de la bouteille, mais ce n'est pas frustrant parce que l'on sait que cela se fera. Et ça c'est important."

Il reste encore beaucoup à faire mais l'association compte sur les prochaines générations. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Le château de Cheneru a besoin de vous

Pour cela, il faut que les nouvelles générations elles aussi se remontent les manches. Les Scouts et Guides de Noyen-sur-Sarthe vont par exemple mettre leur pierre à l'édifice en collectant des fonds toute l'année et en passant leur camp d'été à rénover la chapelle du lieu. Si vous aussi vous vous sentez une âme de bâtisseur, toute aide est la bienvenue souligne l'association. Elle recherche par exemple un échafaudage. Pour la contacter : lesamisdecheneru@gmail.com ou le 06.85.95.97.26.

Le château de Cheneru est ouvert ce dimanche pour les journées du patrimoine, de 10h à 20h. Depuis Pirmil, le chemin est fléché. Sur place, il est possible d'acheter des œuvres d'art et des bouteilles de vin au profit des Amis de Cheneru.