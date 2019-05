Les amoureux des livres au rendez-vous de Lire à Limoges

Limoges, France

L'édition de Lire à Limoges 2019 se déroule jusqu'à ce dimanche soir au champ de juillet à Limoges. Le salon du livre accueille cette année plus de 300 auteurs et des dizaines de milliers de visiteurs sont également attendus. Dès ce samedi matin les haut-viennois se sont pressés dans les allées du salon du livre pour rencontrer ceux qui les font rêver, ou tout simplement trouver de nouveaux ouvrages à dévorer. Tous ont un point commun : ils sont amoureux des livres.

Ca donne l'occasion de penser à autre chose ou même de ne pas penser du tout " - Philippe

C'est le cas de Philippe et Eliane qui se laissent volontiers guider par leur envie d’éclectisme. Si le couple aime les polars, il est surtout à la recherche "d'histoire très humaines". Ce qu'ils aiment dans la lecture ? Le silence explique Philippe: "On se referme sur soi-même , sur ses pensée, _ça donne l'occasion de réfléchir, de s'évader, de penser à autre chose ou même de ne pas penser du tout et ça fait beaucoup de bien"_.

On s'identifie beaucoup aux personnages de Virginie Grimaldi" - Karine

Un peu plus loin il y a celles et ceux qui font la queue depuis plusieurs minutes. La file s'allonge depuis le début de matinée pour voir une auteure: Virginie Grimaldi. Et si dans cette queue il y a beaucoup de femmes comme Marie Christine et sa nièce Karine, ce n'est pas un hasard _"Elle raconte la vies de femmes qui ont des accrocs, qui apprennent encore d'elles, qui ne sont pas parfaites "détaille Karine qui confesse " On s'identifie beaucoup à ses personnages" . _

Ce samedi il fallait faire la queue pour échanger avec Virginie Grimaldi. Ses romans, qui mettent en scène des femmes, sont des best-sellers. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Quand j'achète pour les enfants, je me fait plaisir aussi " - Léa

Dans la foule de ce samedi matin il y a également beaucoup de famille. Léa est venue avec ses deux enfants, à la demande de sa fille fan des "histoire de princesse" mais cette maman l'avoue, elle aussi est une amatrice de roman jeunesse ! " Quand j'achète pour les enfants je me fais plaisir aussi" explique cette grand-enfant. Un peu plus loin Maryse a ,elle, acheté des livres pour ces petits enfants. " _La lecture c'est très important car ça les sort de tous ces outils informatiques qui existent aujourd'hui"_explique cette grand-mère pour qui le livre est aussi synonyme de voyage et d'aventure.

Ca ouvre l'esprit et on arrive à être plus tolérant" - Nouka

Mais pour Nuka le livre c'est bien plus fort que ça. " Il y a beaucoup plus de choses à voir dans un livre qu'ailleurs. On découvre plein de choses sur soi-même, sur les autres. Ca fait réfléchir, ça ouvre l'esprit et on arrive à être plus tolérant" explique l'adolescent encore au lycée mais qui préfère déjà " être dans les livres plutôt qu'être connecté" .

Comme eux plusieurs dizaines de milliers de personnes sont attendues jusqu'à ce dimanche soir 19h. L'an passé Lire à Limoges avait attiré plus de 30 000 personnes.