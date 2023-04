Les amoureux du camping se retrouvent à Argenton-sur-Creuse pour un troc camping

Echanger ou acheter, neuf ou d'occasion, c'est l'objectif de cette première édition du troc camping qui se tient ce week-end à Argenton-sur-Creuse. Le mélange des nouveaux modèles de vans ou de tentes de toit, à côté de caravanes vintages et autres bibelots issus des années 60, 70 ou 80 crée un univers hétéroclite, un peu comme un camping miniature. Les curieux et les passionnés sont donc invités à venir chiner, mais aussi à se retrouver pour partager une bière ou une barquette de frites, ou pour jouer à un jeu de palets de bois.

ⓘ Publicité

David et Caroline sont "des adeptes du camping", un mode de vacances qu'ils pratiquent depuis l'enfance*. "On est venus voir comment ça se passe, si on pouvait trouver des choses d'occasion, des pépites"*, explique Caroline. "On est venus chercher des idées pour nos prochaines virées, et voir comment on pourrait s'équiper à l'avenir", ajoute David, qui a notamment repéré les nouveaux modèles de tente de toit, idéale pour partir en week-end ou en vacances à deux, en toute liberté.

Flippers, jeux en bois et stands de livres pour occuper les journées pluvieuses du camping. © Radio France - Phéline Leloir Duault

Mais ce qui les attire, c'est le stand rétro : vaisselle, chaise pliante, tous ces bibelots leur rappellent des souvenirs : "On a plein d'objets, de goodies des années 70 ou 80 qui nous ramènent à l'époque où on était gamins, au camping, au bord de la mer !", évoque David. Ce stand rétro plein de nostalgie est tenu par Angélique, fan des années 70, jusque dans son look. Cette passionnée du camping défend cette esthétique vintage : "C'est vrai que le moderne est plus confortable, mais je trouve que ça a beaucoup moins de charme, c'est tout blanc, et je le conçois car ça doit être accessible à tous ! Le rétro a ce charme des formes, des couleurs, c'est orangé, c'est vif, c'est gai !" Elle déplore aussi une forme d'individualisme moderne : "Dans les caravanes modernes, on est tout équipé pour rester seul, il n'y a plus cet esprit de partage qu'il y a dans le rétro. L'esprit du camping, c'est de pouvoir toujours trouver quelqu'un à qui parler, quelqu'un pour nous aider."

L'esprit convivial et solidaire du camping

De son stand, Angélique regarde la caravane vintage de son voisin, couleur vert crème. Ludovic a déniché ce bijou sur Le Bon Coin il y a quelques années, "mais elle était en piteux état". Il l'a entièrement réhabilité avec son frère menuisier, "toute la ceinture en bois était pourrie", décrit-il. "Je pars avec quelques fois, pas très loin, car on peut dormir à deux dedans et on peut même manger à quatre ! Elle est complètement autonome."

Ludovic a complètement réhabilité cette caravane vintage pour aller camper avec. © Radio France - Phéline Leloir-Duault

Jean-Pierre Ronco, qui organise l'événement, vante aussi ce charme du vintage : "Ce qu'il faisait dans le temps, c'était pratique, c'était beau, c'était fonctionnel, et on se rend compte qu'à part les matériaux modernes, on n'arrive pas à changer ce qu'il se faisait avant." S'il a organisé cet événement, c'est surtout pour retrouver l'esprit convivial du camping : "On a des gens qui viennent vendre des vieilles caravanes, et hop ils se disent qu'ils achèteraient bien ce petit module moderne à accrocher à la voiture ! Donc ils vendent une vieille pour acheter peut-être une neuve", s'en amuse-t-il. "Et d'autres viennent vendre leur caravane et se disent finalement 'je ne sais pas si je la vends tout compte fait."

Car la caravane devient un membre à part entière de la famille et un vrai symbole des vacances : "J'ai découvert que certains donnaient des noms à leur caravane ! C'est Rosalie, c'est Simone, et on part avec Robert, mais qui est Robert, eh bah c'est la caravane ! C'est vraiment un attachement", raconte-t-il. "J'ai même vu une demoiselle pleurer en vendant sa caravane, car elle y avait passé toutes ses vacances depuis l'enfance. Et la personne qui l'a achetée lui envoie régulièrement des photos de ses vacances pour lui donner des nouvelles de la caravane et la rassurer, c'est formidable !"

La solidarité, mais aussi l'échange : "J'en ai vu ce matin qui échangeait une glacière contre des verres, par exemple ! Les gens discutent entre eux, partagent leurs expériences, et ça donne envie aux visiteurs de se mettre eux aussi au camping", conclut-il. L'objectif de Jean-Pierre Ronco : pérenniser le troc camping tous les deux ans, voire tous les ans.