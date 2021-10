Les anciennes de Levi's la Bassée remontent sur scène 20 ans après

C'est un combat qui avait marqué la région, celui des 541 ouvrières de l'usine Levi's de la Bassée, entre Lille et Lens. Le site de fabrication de jeans a fermé en 1999. En 2001, cinq d'entre elles sont montées sur scène pour raconter leur histoire. Le spectacle s'appelait 501 Blues, il était né d'un travail lors d'ateliers d'écriture avec le metteur en scène Bruno Lajara, touché par leur combat. Ca a été un succès, quatre ans de tournée ont suivi, 501 Blues est même devenu une référence dans le monde du théâtre documentaire.

Aujourd'hui, pour marquer le 20e anniversaire, les cinq anciennes de Levi's qui ont participé à l'aventure à l'époque remontent sur scène. "C'est né comme un pari, juste avant le premier confinement", raconte Bruno Lajara, "j'intervenais pour parler de ce spectacle à Montluçon, et des étudiants m'ont dit qu'ils auraient aimé le voir. Dans le train du retour, j'ai envoyé des textos aux filles en leur proposant de faire une tournée d'adieu. Elles ont dit 'ok, banco'. C'est vraiment que du plaisir".

Le metteur en scène Bruno Lajara, l'auteur Christophe Martin et les comédiennes ont échangé avec le jeune public après la première représentation à Lens. © Radio France - Cécile Bidault

La première de cette reprise avait lieu mardi au Colisée de Lens, devant un public de collégiens et de lycéens. A l'issue de la représentation, les cinq comédiennes avaient le sourire. "J'ai bien changé en 20 ans", s'exclame Brigitte Nowak, 68 ans, qui chante et fait toujours la majorette sur scène, "je ne pensais pas que le corps suivrait, mais ça a marché, et je suis très heureuse".

Patricia Hugot, 66 ans, devenue comédienne, pendant un temps après la première expérience 501 Blues, s'est elle aussi régalée : "tout revient, les gestes, tout. Le corps a vraiment une mémoire insoupçonnée". Dominique Bourdeauducq, 60 ans dont 20 chez Levi's, est fière de montrer le spectacle à des jeunes, qui n'ont pas connu cette époque : "c'est une transmission, un message d'espoir. Et puis c'est une revanche. On a été licenciées, c'est dur. Mais à 60 ans, on n'est pas foutu, et on est encore debout".

501 Blues, ce mercredi 13 octobre à 20h au Colisée de Lens, le 19 octobre au Vivat Armentières, puis à Liévin, Hénin-Beaumont, Guyancourt.

Renseignements sur le site internet de Culture commune.