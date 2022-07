Les animations d'été de retour à Abbeville !

Abbeville plage reprend ses quartiers à partir de ce samedi ! Les animations d'été font leur retour Porte du Bois avec la mise en place de nombreux espaces pour les enfants et les adolescents. Le site (face à l'Aqu'ABB) sera ouvert gratuitement de 10h30 à 19h jusqu'au 15 août.

Une soirée d'ouverture est prévue ce samedi avec un "dancefloor géant" et 3 heures de mix électro avec Arno Skali et Kriss Norman de 20h30 à 23h30. Les banquets d'Abbeville plage seront aussi de retour les 17 juillet et 14 août.

Feu d'artifice le 13 juillet

L'été abbevillois sera aussi marqué par la Fête Nationale avec le feu d'artifice prévu le 13 juillet. Il sera tiré à 23 heures depuis le Carré de Six et précédé de nombreuses animations au Jardin d’Émonville et place Clemenceau, à partir de 16 heures.