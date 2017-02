Comment sont traités les animaux du cirque Bouglione ?

"La maltraitance des animaux dans les cirques est un mythe désué" selon Joël Rehde, chargé de communication du cirque Bouglione. Pour nous le prouver, nous avons pu faire un tour dans les coulisses, et discuter avec Tom Dieck junior, dompteur de fauves.

Une veste en cuir et une baguette en bambou, c'est tout ce qu'il faut à Tom Dieck junior pour rentrer dans la cage de ses huit fauves. Né au milieu des bêtes : c'est la troisième génération de Dieck à dompter les fauves. Pour Tom, ses lions et ses tigres sont presque des membres de la famille.

Tom Dieck junior et une de ses tigresses, Deli. © Radio France - Nathan Lautier

Un autre tigre, Rani tourne autour. Lui aussi veut des câlins, et il vient en réclamer à ceux qui sont à l'extérieur de la cage. Quand Tom est avec eux, les tigres se comportent en gros chats.

Le dompteur est catégorique. Il n'use jamais de violence. Il suffit, selon lui, d'être sûr de soi en rentrant dans la cage, pour rappeler qui est le mâle alpha. La question du public et du stress que cela pourrait occasionné est forcément arrivée. Tom nous répond clairement :

"Il y a des animaux qui n'ont aucun problème avec, d'autres ont un peu plus peur, ils ont besoin d'un peu plus de temps. Donc au début on met la musique vraiment basse, presque pas d'effets de lumière. Le public applaudit, il applaudit, mais ce sont des choses auxquelles ils s'habituent très rapidement."