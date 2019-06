Les animaux rares de la préhistoire sur le devant de la scène au Musée des Eyzies

Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, France

Des traces de lynx, de phoques ou encore de marmotte qui datent de la Préhistoire ont été retrouvées sur les sites archéologiques de la région. Elles sont présentées dans une nouvelle exposition au Musée des Eyzies intitulée "Animaux rares, gibiers inattendus, reflets de la biodiversité".

Des poissons et des scènes de pêche ont été gravées par l'homme préhistorique sur des fragments © Radio France - Charlotte Jousserand

Les os et les fragments retrouvés sur les chantiers archéologiques mais aussi des spécimens naturalisés de bœuf musqué, de renard polaire ou bien de loutre sont exposés à partir du samedi 29 juin et jusqu'au 11 novembre prochain. Pour Stéphane Madelaine, conservateur du patrimoine et l'un des deux commissaires de l'exposition, l'homme préhistoire a chassé ces animaux rares comme ceux qu'il croisait traditionnellement comme le cheval ou encore le renne.

La présence de ces animaux rares s'explique par plusieurs facteurs mais notamment selon Stéphane Madelaine "à cause de la période glacière, les glaciers de montagne sont descendus beaucoup plus bas et ces animaux ont été obligés de se réfugier dans d'autres sites".

Une cinquantaine d'objets d'art mobilier

L'exposition temporaire montre aussi une cinquantaine d'objets où l'on voit ces animaux rares dessinés ou gravés par l'homme préhistorique : des grues cendrées, des gloutons ou encore des poissons.

Selon Catherine Cretin, conservateur du patrimoine du musée national de la Préhistoire qui a réuni ses objets d'art mobilier exceptionnels, il est impossible de dire à quel imaginaire correspond tel ou tel animal. En revanche, ces objets montrent que "l'homme préhistorique maîtrisait bien son environnement, le connaissait très bien et savait dessiner des animaux qui n'appartenaient pas au même milieu que lui" explique Catherine Cretin.

Informations pratiques

L'exposition a été préparée en collaboration avec les Fédérations départementales des chasseurs et des pêcheurs de la Dordogne mais aussi avec la Ligue de protection des Oiseaux, la LPO.

L'exposition dure du 29 juin au 11 novembre 2019.

Tarifs :

Plein tarif 6 euros

Tarif réduit 4,50 euros

Groupes 5 euros

Pour les moins de 26 ans et pour tous le premier dimanche du mois : gratuit

Visite guidée prévue le lundi, jeudi et dimanche du 1er juillet au 31 août, tarif 9 euros.