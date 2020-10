Les Anîmes'al célèbrent la journée mondiale des animaux ce samedi boulevard Gambetta à Nîmes

Divers intervenants sont présents ce samedi boulevard Gambetta à Nîmes à l'occasion de la journée mondiale des animaux.

Deux élevages de chiens, bouledogues et chihuahuas, tiennent un stand aux cotés de celui d'une photographe animalière, d'une toiletteuse, de l'artiste Pauline Poissy (au palmarès de FERI'ART 2020) et du lycée agricole Marguerittes. Des cours d’agilité et d’éducation canine sont également dispensés.

Les animaux de compagnie occupent un place de plus en plus importante dans les foyers français et notamment en zone urbaine : un français sur deux (49%) en posséderait un selon une enquête publiée en 2016 par Facco / Kantar TNS.

À ce jour, la ville de Nîmes est classée au 40e rang sur 40 des grandes villes en matière de gestion de l’animal en ville en 2019 selon le magazine "30 millions d'Amis".

Cette première édition, portée par l'animalerie Les Anîmois, située boulevard Gambetta, vise à donner de la visibilité à ce marché émergent qui constitue également un thème de mobilisation citoyenne croissante.