Les années nancéiennes de l'ancien danseur étoile Patrick Dupond

L'ancien danseur étoile Patrick Dupond, l'ex-star française du ballet, est mort à l'âge de 61 ans des suites d'une "maladie foudroyante", a annoncé son entourage à l'AFP. Il a laissé d'immenses souvenirs à Nancy lorsqu'il a dirigé le Ballet français de la ville entre 1988 et 1991. Trois années marquantes pour l'ex-star. "Il a apporté nom nom à la compagnie et c'est grâce à lui qu'elle a tourné dans le monde", raconte Petter Jacobsson. L'actuel directeur général du Ballet de Lorraine parle de l'attachement de Patrick Dupond à la ville : "il avait beaucoup aimé cette période à Nancy à être autour des danseurs, dans les studios et même avec eux sur scène."

Petter Jacobsson explique l'important apport de Patrick Dupond à la danse. "C'était à l'époque très féminin et lui est arrivé. C'était un star. D'avoir ce type de "hommes modèle" a permis de dire aux jeunes garçons qu'il était possible de devenir une star de la danse. Il a marqué toute une génération", insiste le directeur général du Ballet de Lorraine au micro de France Bleu.