Les annulations de festoù-noz se multiplient en Bretagne

Les règles sanitaires sont de nouveau plus strictes : le masque en intérieur, la distanciation sociale et les jauges ... Des mesures trop difficiles à respecter pour les organisateurs et les danseurs. De gros évènements sont déjà annulés, comme Yaouank à Rennes et le Cyber fest-noz à Quimper.

Revenus seulement l'été dernier après quasiment un an et demi d'absence, les festoù-noz sont de nouveau menacés par le Covid et la cinquième vague. Les mesures sanitaires se durcissent, et elles ont eu raison du fest-noz géant de Yaouank ou encore du grand fest-noz organisé à Quimper mi-décembre. Difficile de maintenir des évènements qui réunissent des personnes dans des salles pour danser au contact les uns des autres.

"C'était impossible" tranche Edouard Cotten, responsable de la Nuit jaune, fest-noz qui devait réunir des centaines de personnes à Elliant, dans le Sud-Finistère, le week-end prochain. "Danser avec un masque, c'est compliqué. Plusieurs personnes se sont plaintes en disant qu'elles ne viendraient pas s'il y avait des masques. Et la distanciation n'est pas envisageable pour danser."

Les annulations s'enchainent

Ces annulations sont un vrai coup dur pour tous les passionnés, dont les sonneurs, comme Tangi Le Gall-Carré, accordéoniste et membre du groupe Startijenn. "On doit être déjà à 4 ou 5 dates annulées à court terme, déplore-t-il. Ça fait bientôt 2 ans que ça dure, on pensait être sortis d'affaire et là ça repart dans le mauvais sens ... C'est difficile pour le moral. C'est encore un coup dur pour nous, artistes et techniciens."

Autre gros rendez-vous menacé : Kalanna, à Quimper. Les organisateurs, qui espèrent encore pouvoir maintenir le fest-noz du Nouvel an, se réunissent ce mardi soir.