Les aoûtiens ont débarqué dans les campings de la Mayenne

Vacances d'été, deuxième acte. Les vacanciers d'août arrivent peu à peu, et ce mois d'août s'annonce meilleur que le mois de juillet dans les campings de Mayenne.

Le chassé croisé des vacances, ce n'est pas seulement sur les routes, mais aussi dans les campings ! Les vacanciers de juillet ont plié les tentes et fermé les caravanes, et les aoûtiens prennent peu à peu leur place.

Un mois de juillet morose

Au camping "Le Parc De Vaux" Ambrières-les-Vallées, le mois de juillet n'a pas été très bon à cause de la météo : moins 20% de fréquentation par rapport à l'année dernière. Mais le mois d’août commence mieux, les vacanciers prennent peu à peu possession des 112 emplacements. Le pic est attendu d'ici la fin de la semaine, et le camping affichera quasiment complet (90% de remplissage) du 5 au 20 août.

"Au mois d'août, on reçoit également des habitués du camping. Souvent ce sont des familles qui viennent depuis deux ou trois ans, qui ont des enfants, des adolescents, et puis des petits", explique Véronique Gamain, la responsable du camping. Parmi ces habitués justement, une famille de Rouen arrivée pour quinze jours. Au programme ? "La petite soirée apéro et le fameux tournoi de boules !" lance le papa, Stéphane. Les grands classiques du camping !

Reportage France Bleu Mayenne de Charlotte Coutard. Copier