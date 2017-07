Les Archives de Châteauroux vous invitent à fouiller vos greniers pour une exposition sur l'Occupation !

Les archives de Châteauroux préparent une exposition à propos de la vie sous l'Occupation. Elles sont à la recherche de documents pour l'illustrer.

Une vieille affiche en allemand, un document tamponné de l'administration allemande, quelques photos... Le fond de l'exposition se constitue doucement, mais sûrement.

"Nous avons une série d'affiches datant de l'Occupation, arrachées à l'époque par des réfugiés Alsaciens. L'un d'eux a retrouvé cela dans son grenier. Il a préféré que cela revienne à la ville de Châteauroux plutôt que ça ne soit oublié... On a aussi cet Ausweis que nous a apporté une dame, détaille le responsable des archives de Châteauroux, Jean-Louis Cires. Nous espérons que d'autres documents vont surgir des greniers. Il y a certainement d'autres photos, mais de génération en génération, elles ont été oubliées, on ne sait plus qui est dessus..."

Les archives lancent donc un appel aux particuliers. Elles recherchent notamment des documents iconographiques. Il s'agit de prêt : " Nous scannerons les documents et les rendrons immédiatement à leur propriétaire" promet Jean-Louis Cires.

L'exposition, organisée dans le cadre du comité de jumelage, aura lieu à Châteauroux au printemps 2018 puis en Allemagne, à Gütersloh en fin d'année prochaine.

Vous pouvez déposer vos documents aux Archives de Châteauroux.