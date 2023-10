Les archives de Rose Valland cédées au musée de la résistance et de la déportation de l'Isère

Les visiteurs du musée de la résistance et de la déportation de l'Isère pourront bientôt découvrir les archives d'une résistante iséroise : Rose Valland. La famille vient de céder les objets personnels de cette femme connue pour avoir répertorié et rapporté 60.000 œuvres d'art françaises volées par les nazis pendant la seconde guerre mondiale.

Des objets intimes et de sa vie de résistante

"On a toutes les facettes de sa vie, celle de son enfance, celle de sa vie d'adulte aussi avec ses lettres du département d'Etat des Etats-Unis qui lui a écrit personnellement", détaille Alice Buffet, la directrice du musée de la résistance et de la déportation de l'Isère. Dans cette collection, on trouve aussi ses pinceaux d'étudiante aux beaux-arts, ses correspondances avec un chauffeur allemand, ou encore ses médailles.

Une certaine partie des objets de famille et personnels de Rose Valland cédés au musée de la résistance et de la déportation de l'Isère. © Radio France - Cyrielle LE HOUËZEC

Les pinceaux de Rose Valland, ancienne étudiante aux beaux-arts. © Radio France - Cyrielle LE HOUËZEC

Un musée de la terre natale de Rose Valland

Ce don n'aurait pas pu se faire sans Catherine Vernay, la fille de la cousine de Rose Valland. En effet, Rose Valland n'ayant jamais eu d'enfants, c'est sa cousine qui a hérité de ses objets personnels : "Ma mère voulait garder ces archives, elle considérait qu'elles étaient familiales. Je pense qu'elle doivent être révélées au grand public afin que tout le monde puisse les voir et même les étudier", s'enthousiasme Catherine Vernay. Autre argument : vouloir conserver ces archives, dans la région. Rose Valland était en effet née à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs. "C'est le musée de la terre natale de Rose Valland. Elle azvait un veritable attachement à ce territoire là. Je crois que c'était normal que ses archives viennent ici", développe la directrice du musée de la résistance et de la déportation de l'Isère.