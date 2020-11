Les archives de Vaucluse améliorent leur site internet avant de déménager

Les archives de Vaucluse préparent leur déménagement à Agroparc à Avignon en 2025. Le futur bâtiment proposera salle de lectures, d'expositions et de conférences. Le site internet des archives facilite les recherches.

Le site web des archives de Vaucluse a été amélioré pour faciliter les recherches en ligne. Des milliers de documents sont désormais accessibles depuis son clavier. On peut consulter des documents très officiels mais aussi retrouver des témoignages du passé quotidien des vauclusiens.

Les archives se préparent aussi à un grand chantier pour quitter le Palais des Papes et s'installer en zone d'Agroparc à Avignon en 2025.

Cartes postales et cadastre napoléonien sur 22 km

C'est plus facile pour chercher et surtout trouver un document sur archives.vaucluse.fr On peut consulter des cartes postales du Vaucluse du siècle dernier, les archives du cadastre, des plans napoléoniens, des registres scolaires de l'école de Savoillans et même l'herbier des élèves. On trouve aussi les aquarelles du plan du monument aux morts de Grambois. Le nouveau site internet est déjà fréquenté par des chercheurs, même des chinois et des américains. Ce sont souvent les inventaires qui sont en ligne. Pour voir le document il faut se déplacer. 1% seulement des 22 km de documents est numérisé.

Déménagement à Agroparc en 2025

Les archives manquent de place et se préparent à déménager à Agroparc dans un bâtiment de 11.000 m² avec salles de lectures, d'exposition ou de conférences. Le département de Vaucluse investit 33 millions d'euros dans ce bâtiment. L'impressionnante salle des archives du Palais des Papes sera rénovée pour accueillir du public. Déménagement prévu début 2025.

Le 10 avril 1895, une charette de l'inspection des forets monte le Ventoux depuis Malaucène - Archives Vaucluse

Une carte postale du pont suspendu d'Avignon - Archives Vaucluse

Les archives de Vaucluse gardent la mémoire des arènes d'Avignon sur la Barthelasse - Archives Vaucluse

La porte Limbert d'Avignon avant sa démolition - Archives Vaucluse