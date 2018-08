Châteauroux, France

Pour les amateurs d'histoire, de patrimoine ou encore de généalogie, c'est une excellente nouvelle : les archives municipales de Châteauroux sont désormais consultables en ligne sur une plate forme dédiée. Plus de 157 000 documents ( 157 665 précisément ! ) ont été numérisés. Un travail confié à Arkhênum, à une société bordelaise spécialisée.

Photos, cartes postales, cartes topographiques, affiches, plan de cadastres napoléonien ou encore des plans grand-format sur des alignements de rue...toutes ces archives, de 1629 à nos jours, constituent un vrai trésor pour les amoureux de leur ville et de son patrimoine. Pour Jean-Louis Cirès, directeur des archives municipales de Châteauroux, cette numérisation " permet de relativiser beaucoup de choses : on est tous pris par le bouillonnement de l'actualité, et là d'un seul coup, on repart vers le passé...ça peut nous aider à comprendre comment notre environnement urbain a evolué, comment il a été préservé ou transformé "

Historiens, chercheurs, étudiants ou simples amoureux de l'histoire de leur ville peuvent désormais nourrir leur curiosité. A noter que ce travail de numérisation va se poursuivre.